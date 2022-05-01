Son dakika... Şehit ailelerini evinde ziyaret etti - Son Dakika
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Son dakika... Şehit ailelerini evinde ziyaret etti

01.05.2022 21:29
Son dakika... Şehit ailelerini evinde ziyaret etti

Edinilen son dakika haberine göre Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Ramazan Bayramı dolayısıyla vatan, bayrak, istiklal, inanç, namus ve mukaddesat uğruna hayatlarının baharında fedai can eden kahraman şehitlerin kıymetli ailelerini ziyaret ederek bayramını kutladı.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Ramazan Bayramı dolayısıyla vatan, bayrak, istiklal, inanç, namus ve mukaddesat uğruna hayatlarının baharında fedai can eden kahraman şehitlerin kıymetli ailelerini ziyaret ederek bayramını kutladı.

Şehit ailelerini ve gazileri ziyaret sırasında Vali Mahmut Çuhadar'a eşi Serinay Çuhadar, Adıyaman Milletvekilleri Ahmet Aydın, Milletvekili Yakup Taş, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi eşlik etti.

Vali Mahmut Çuhadar ve beraberindeki heyet, ziyaret programı çerçevesinde ilk olarak geçtiğimiz yılın Ekim ayında Fırat Kalkanı Harekatı alanındaki Azez ilçesine bağlı Mare bölgesinde bulundukları zırhlı araca bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen güdümlü füze saldırısı sonucu şehit olan Özel Harekat Polisi Fatih Doğan'ın ailesini ziyaret ederek bayramını tebrik etti.

Ziyarette şehit Fatih Doğan'ın yeni doğan ve babasının isminin verildiği bebeği kucağına alan Vali Çuhadar, Fatih bebeğe hayırlı bir ömrü diledi.

Buradaki ziyaretin ardından Vali Mahmut Çuhadar başkanlığındaki heyet, 2019 yılında Van'ın Çaldıran ilçesinde pusu-keşif maksadıyla görev hazırlığı esnasında kazaen silahın ateş alması sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Fırat Demir'in ailesini ziyaret ederek bayramını kutladı.

İl Protokolünün şehit ailelerine gerçekleştirdiği bayram ziyaretinin son durağı 1993 yılında bölücü terör örgütü mensuplarının ilimiz merkez Ağaçkonak Köyüne düzenlediği silahlı ve bombalı saldırıda şehit olan geçici Köy Korucusu Mehmet Deniz'in ailesi oldu.

Karşılıklı sohbet havasında geçen ziyaretlerde Vali Mahmut Çuhadar ve eşi Serinay Çuhadar şehit ailelerine çiçek takdim edip yakın ilgi gösterirken, şehitlerimizin kıymetli emanetleri olan çocukları ve yeğenlerine de oyuncak ve çeşitli hediyeler verdi.

Şehit ailelerinin bayramını kutlayan Vali Mahmut Çuhadar, "Aziz vatan toprakları üzerinde kahraman şehitlerimiz sayesinde bayramları huzur ve güven içerisinde yaşıyoruz. Tarihimiz her millete nasip olmayan kahramanlıklarla doludur. Huzur ve güven içerisinde yaşadığımız bu toprakları şehitlerimizin ve gazilerimizin kahramanlıklarına borçluyuz. Ramazan Bayramı vesilesiyle şehitliğimizi ve kıymetli şehit ailelerimizi ziyaret ediyoruz. Şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz. Allah onlardan razı olsun. Şehitlerimizin ailelerine de sabırlar diliyorum. Milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahip olan aziz şehitlerimizin vatan uğruna yaptıkları fedakarlığı ve kahramanlığı hiçbir zaman unutmayacağız. Ramazan Bayramı vesilesi ile rütbelerin en yücesi şehitlik mertebesine erişen kahraman şehitlerimizi, rahmetle, minnetle ve şükranla anarken, aziz hatıraları önünde ve manevi huzurlarında saygıyla eğiliyoruz. Rabbim bizi şehit ve gazilerimize mahcup etmesin. Bu duygularla şehitlerimizin kıymetli ailelerinin ve Adıyamanlı hemşerilerimizin bayramını kutluyorum" diye konuştu.

Şehit aileleri ise Vali Mahmut Çuhadar ve il protokolünün ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti. - ADIYAMAN

Son dakika... Şehit ailelerini evinde ziyaret etti
Son dakika... Şehit ailelerini evinde ziyaret etti
Son dakika... Şehit ailelerini evinde ziyaret etti

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika... Şehit ailelerini evinde ziyaret etti - Son Dakika


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