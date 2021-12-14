Üye Girişi
Son Dakika | Şehit Fırat Demir mevlid-i şerif ile anıldı - Son Dakika

Son Dakika | Şehit Fırat Demir mevlid-i şerif ile anıldı

14.12.2021 09:31
Son Dakika | Şehit Fırat Demir mevlid-i şerif ile anıldı

Son dakika haber: 2019 yılında Van'ın Çaldıran ilçesinde silah kazası sonucu şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Fırat Demir, şehadetinin 2. yılında mevlid-i şerifle anıldı.

2019 yılında Van'ın Çaldıran ilçesinde silah kazası sonucu şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Fırat Demir, şehadetinin 2. yılında mevlid-i şerifle anıldı.

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Fırat Demir'in ailesi tarafından düzenlenen mevlit programına, şehidin ailesi başta olmak üzere, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Belediye Başkan Vekili Şerif Ayaz, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, Askerlik Şubesi Başkanı Yüzbaşı Yasin Gündoğmuş, Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Akşam namazının ardından başlayan mevlit programında, Müftülük görevlileri tarafından Kura'n-ı Kerim ve mevlidi şerif okunarak ilahiler seslendirildi. Aziz vatanın bekası, milletimizin birlik ve bütünlüğünün korunması ve ülkemizin her köşesinde huzur ve güvenliğin sağlanması uğruna canlarını feda eden şehit Piyade Uzman Onbaşı Fırat Demir ve tüm şehitler dualarla anılarak Allah'tan rahmet dilendi.

Okunan mevlid-i şerifin ardından Vali Mahmut Çuhadar, Şehit Uzman Onbaşı Fırat Demir'in babası Mehmet Demir ve şehidin kardeşlerine başsağlığı ve sabır diledi. - ADIYAMAN

Son Dakika | Şehit Fırat Demir mevlid-i şerif ile anıldı
Son Dakika | Şehit Fırat Demir mevlid-i şerif ile anıldı

Piyade, Şehit, Fırat, Van, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son Dakika | Şehit Fırat Demir mevlid-i şerif ile anıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Meteoroloji'nin güncel hava raporu açıklandı! İstanbul'a 20 Aralık Pazartesi günü yoğun kar yağacak 09:24 Meteoroloji'nin güncel hava raporu açıklandı! İstanbul'a 20 Aralık Pazartesi günü yoğun kar yağacak
Sağlık çalışanları yarın grevde! ''Hükümete bir günlük uyarıda bulunuyoruz'' 09:18 Sağlık çalışanları yarın grevde! ''Hükümete bir günlük uyarıda bulunuyoruz'' Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem sonrası tsunami uyarısı 08:36 Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem sonrası tsunami uyarısı Mansur Yavaş'ıın ısrarı sonrası Melih Gökçek zırhlı aracını teslim edeceğini bildirdi 20:07 Mansur Yavaş'ıın ısrarı sonrası Melih Gökçek zırhlı aracını teslim edeceğini bildirdi Stokçulukta ceza üst sınırı 2 milyon TL'ye çıkıyor 18:10 Stokçulukta ceza üst sınırı 2 milyon TL'ye çıkıyor Mağarada kıstırılan 9 terörist böyle etkisiz hale getirildi 17:39 Mağarada kıstırılan 9 terörist böyle etkisiz hale getirildi Eşinin pideciyle kaçtığı öğrendikten sonra intihar eden adamla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı 17:23 Eşinin pideciyle kaçtığı öğrendikten sonra intihar eden adamla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı Yılbaşı ağacının arasından dünyanın en ölümcül yılanı çıktı 16:42 Yılbaşı ağacının arasından dünyanın en ölümcül yılanı çıktı

Son Dakika Haberleri
09:23 Meteoroloji'nin güncel hava raporu açıklandı! İstanbul'a 20 Aralık Pazartesi günü yoğun kar yağacak
09:19 Bozcaada feribotlarına fırtına engeli
09:18 Sağlık çalışanları yarın grevde! ''Hükümete bir günlük uyarıda bulunuyoruz''
09:09 Son dakika! Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: 1 kişi yaşamını yitirdi, 19 yaralı var
09:05 Burcu Esmersoy'un gizemli sevgilisinin kimliği belli oldu
08:50 Doğu Ekspresi seferlerine tekrar başlıyor! Korona nedeniyle ara verilmişti
08:47 Bir kripto vurgunu da Trabzon'dan! Futbolcular, hakemler, polisler dolandırıldı
08:43 2 milyon lira kül olup uçtu! Lüks otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi
08:36 Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem sonrası tsunami uyarısı
08:09 Son dakika: Meteoroloji uyardı! Türkiye sağanak yağmur ve karın etkisinde
Ünlü profesör gizli araştırmayı ifşa etti! UFO'larla karşılaşan askerlerin beyni açıldı, sonuç korkunç Ünlü profesör gizli araştırmayı ifşa etti! UFO'larla karşılaşan askerlerin beyni açıldı, sonuç korkunç         
09:31
Bozcaada feribotlarına fırtına engeli Bozcaada feribotlarına fırtına engeli         
09:20
Burcu Esmersoy'un gizemli sevgilisinin kimliği belli oldu Burcu Esmersoy'un gizemli sevgilisinin kimliği belli oldu         
09:06
Son Dakika: Türkiye-Ermenistan ilişkileri normalleşiyor Son Dakika: Türkiye-Ermenistan ilişkileri normalleşiyor         
21:41
Merkez Bankası'nın piyasaya 4. defa yaptığı dolar müdahalesinin miktarı kesinleşti Merkez Bankası'nın piyasaya 4. defa yaptığı dolar müdahalesinin miktarı kesinleşti         
19:26
Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası'na çağrı: Rezerv satarak bu iş yapılmaz Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası'na çağrı: Rezerv satarak bu iş yapılmaz         
17:54
Azra'yı katleden caniden kan donduran ifadeler! En ince detayına kadar her şeyi anlattı Azra'yı katleden caniden kan donduran ifadeler! En ince detayına kadar her şeyi anlattı         
17:32
Slavia Prag, temsilcimiz Fenerbahçe'yi hafife aldı Slavia Prag, temsilcimiz Fenerbahçe'yi hafife aldı         
17:02
Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeler de ölüm gibi! Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeler de ölüm gibi!         
15:35
Şeker hastası kız, çikolatayı ağzına götürdüğü esnada poşetle karşılaştı Şeker hastası kız, çikolatayı ağzına götürdüğü esnada poşetle karşılaştı         
14:04
Ayva hırsızları tarla sahibine yakalanınca ortalık birbirine girdi! Görüntüler film sahnelerini aratmadı Ayva hırsızları tarla sahibine yakalanınca ortalık birbirine girdi! Görüntüler film sahnelerini aratmadı         
14:00
Arda Turan gibi Kerem'i de transfer ediyorlar! İspanyol devinden eski rekoru kıracak bedel Arda Turan gibi Kerem'i de transfer ediyorlar! İspanyol devinden eski rekoru kıracak bedel         
13:29
Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya dördüncü müdahale! Dolar anında düştü Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya dördüncü müdahale! Dolar anında düştü         
13:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2021 09:38:40. #1.11#
SON DAKİKA: Son Dakika | Şehit Fırat Demir mevlid-i şerif ile anıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement