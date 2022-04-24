Son dakika... Selçuk Üniversitesinde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika... Selçuk Üniversitesinde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

24.04.2022 10:17
Son dakika... Selçuk Üniversitesinde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Nasreddin Hoca Uygulama Anaokulu öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutladı.

Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Nasreddin Hoca Uygulama Anaokulu öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutladı.

Sultan Alparslan Kültür Merkezinde düzenlenen program, anaokulu öğrencilerinin hazırladığı "Atma, Dönüştür" isimli tasarım sergisinin açılışıyla başladı. Programa Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Çiftci, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emine Arslan, Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semahat Küçükkolbaşı, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nurgül Kılınç, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Gülşin Arslan, öğretim elemanları, öğretmenler, anaokulu öğrencileri ile veliler katıldı.

Anaokulu Yöneticisi, Öğretmen Türkan Yiğit Kolçak, programın açılışında yaptığı konuşmada 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamanın gururu ve heyecanı içinde olduklarını söyledi.

"23 Nisan çocuklara verilen değerin en büyük göstergesidir"

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emine Arslan da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın, Türk milletinin çocuklarına verdiği değerin en büyük göstergesi olduğunu aktardı. Arslan, "Atatürk'ün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı günü çocuklara bayram olarak armağan etmesi, çocuklarımıza büyük bir misyon yüklendiğinin de en önemli işaretidir" dedi.

Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Çiftci ise, 23 Nisan'da herkesi mutlu şekilde görmenin huzuru içinde olduklarını ifade etti. Dünyada sadece çocuklara adanan bir bayram olarak Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın Türkiye'de kutlandığını kaydeden Prof. Dr. Çiftci, "23 Nisan büyük bir hediye ve bu hediyeyi verenlere müteşekkiriz. 'Atıkları atmayalım, değerlendirelim' şeklinde bir serginin açılışını da gerçekleştirdik. Geleceğimizi emanet ettiğimiz yavrularımızın yaptıklarını gördükten sonra çok memnun oldum. Geleceğe daha umutla bakmanın gerekliliğini net olarak ifade edebilirim. Programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Ardından anaokulu öğrencileri; "Memleketim", "Türkiye" ve "Günaydın Çocuklar" şarkıları eşliğinde dans gösterisi sundu. Yarışmaların düzenlendiği program çerçevesinde Anadolu Ateşi gösterisinin sonrasında çocuklar İngilizce tekerleme söyledi. - KONYA

Son dakika... Selçuk Üniversitesinde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
Son dakika... Selçuk Üniversitesinde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
Son dakika... Selçuk Üniversitesinde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
Son dakika... Selçuk Üniversitesinde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

YORUMLAR
500
'Minik Araslar' 23 Nisan'ı KidZania'da kutladı 'Minik Araslar' 23 Nisan'ı KidZania'da kutladı İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği 23 Nisan koşusu düzenledi İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği 23 Nisan koşusu düzenledi

Selçuk Üniversitesi, Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika... Selçuk Üniversitesinde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı - Son Dakika


Son Dakika
09:52 Aleyna Tilki 23 Nisan'ı iç çamaşırlı pozu ile kutladı, takiplerinden tepki yağdı
09:48 DP lideri Gültekin Uysal 6'lı ittifak hakkında net konuştu: Bu masa ne çatlar, ne yıkılır
09:38 Kendisinden ayrılmak isteyen kadını, çocuklarının çığlıklarına aldırış etmeden 5 kez bıçakladı
09:18 2018 genel seçimleri öncesi yaşanan kavgada 4 kişi hayatını kaybetmişti! Gözaltına alınan AK Partili vekilin ağabeyi dahil 4 kişi tutuklandı
09:14 Bilim insanlarının yayınladığı rapor ürpertti! Kıyamet günü çok uzak değil mi?
08:57 Görev başında kafasına taş atılan polis memuru, yüksekten düşerek şehit oldu
08:26 8 yıllık hukuk mücadelesinde sona gelindi! Dodurga belde statüsünü kazandı
07:51 İngiliz basınının Türkiye provokasyonu büyük tepki çekti! İstanbul'dan geçen Rus denizaltı fotoğrafına yer verdiler
00:52 Zelenski'den Bayraktar sözleri: Rusya ile savaşta belirleyici bir rol oynamadı
00:40 Fransa'da şampiyon Paris Saint-Germain!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2022 10:30:36. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika... Selçuk Üniversitesinde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement