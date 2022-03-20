Son dakika: Seyir halindeyken beyin kanaması geçiren şube müdürü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika: Seyir halindeyken beyin kanaması geçiren şube müdürü hayatını kaybetti

20.03.2022 11:34
Son dakika: Seyir halindeyken beyin kanaması geçiren şube müdürü hayatını kaybetti

Bir son dakika haberine göre Aracıyla seyir halindeyken beyin kanaması geçiren Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli Şube Müdürü Sıraç Badur, hayatını kaybetti.

Aracıyla seyir halindeyken beyin kanaması geçiren Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli Şube Müdürü Sıraç Badur, hayatını kaybetti.

Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli Şube Müdürü Sıraç Badur (42), geçtiğimiz gün Artuklu ilçesinde mesai çıkışı otomobiliyle seyir halindeyken beyin kanaması geçirdi. Yanından geçen iş arkadaşları tarafından fark edilen Badur, hastaneye kaldırılıp tedavi altına alınmıştı. Badur, bugün verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. - MARDİN

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Milli Eğitim Müdürlüğü, Mardin, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika: Seyir halindeyken beyin kanaması geçiren şube müdürü hayatını kaybetti - Son Dakika


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