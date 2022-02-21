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Son dakika... Sinop Durağan Devlet Hastanesi denetlendi - Son Dakika

Son dakika... Sinop Durağan Devlet Hastanesi denetlendi

21.02.2022 12:22
Son dakika... Sinop Durağan Devlet Hastanesi denetlendi

Son dakika yerel haberine göre Sinop'ta Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik çerçevesinde yapılan Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri kapsamında Sinop Durağan Devlet Hastanesi denetlendi.

Sinop'ta Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik çerçevesinde yapılan Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri kapsamında Sinop Durağan Devlet Hastanesi denetlendi.

Konu ile ilgili Sinop İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada; "Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik çerçevesinde yapılan Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri kapsamında 18.02.2022 tarihinde Bakanlığımız Değerlendiricileri Durağan Devlet Hastanemizi değerlendirmiştir. Değerlendirme öncesi ve sonrası toplantılar yapılmıştır. Ziyarette bulunan bakanlık değerlendiricilerine teşekkür ederiz" denildi. - SİNOP

Son dakika... Sinop Durağan Devlet Hastanesi denetlendi
Son dakika... Sinop Durağan Devlet Hastanesi denetlendi

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Devlet Hastanesi, Sinop, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika... Sinop Durağan Devlet Hastanesi denetlendi - Son Dakika


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