Son Dakika | Sivas Katliamında Öldürülen Aydınlar, Efes Selçuk'ta "Sessiz Yürüyüş" ile Anıldı

29 yıl önce Sivas Madımak Oteli'nde yakılarak öldürülen aydınlar İzmir Efes Selçuk'ta türküler, şiirler ve sessiz yürüyüş ile anıldı.

Anma programı, Alevi Kültür Dernekleri Selçuk Şubesi tarafından İstasyon Meydanı'nda düzenlendi. Selçuk Demokrasi Platformu adına basın açıklaması metni Alevi Kültür Dernekleri Selçuk Şube Başkanı İsmail Çetin okudu. Basın açıklamasının ardından sessiz yürüyüş ile Amfi Tiyatro'ya doğru yürüyüş yapıldı. Amfi Tiyatro'da Madımak Oteli'nde hayatını kaybeden aydınlar için saygı duruşu yapıldı.

Alevi Kültür Dernekleri Selçuk Şubesi Başkanı İsmail Çetin, Sivas Katliamı'nın Cumhuriyeti ve laikliği benimsemeyen bir güruh tarafından gerçekleştirildiğini belirterek, "Sivas'ta 33 aydınımızla 2 çalışanı diri diri yaktılar. Bu güruhun güzelliğe, dostluğa, birliğe, beraberliğe tahammülü yok. Sivas'ta canlarımızı yakarken 'Cumhuriyet Sivas'ta kuruldu, Sivas'ta yıkılacak' dediler. Yıllarca bilime, sanata değer veren ozanlarımız, aydınlarımız, bilim insanlarımız katledilmiştir. Aynı acıların, aynı katliamların bir daha yaşanmaması için bizlere düşen görev bu katliamları, bu yanan canlarımızı unutmamak, unutturmamaktır. Sivas'ta yanan tüm canlarımızı saygıyla anıyoruz" dedi.

AYDINLIKLAR KARANLIĞA GÖMÜLEMEZ

Sivas'ta katledilen aydınların anısına düzenlenen etkinlikte konuşan Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel; "Bundan tam 29 yıl önce bir ateş düştü hepimizin yüreklerine. Elleri kanlı, elleri kirli, elleri yangın olanlar, ellerinde milyonların vebalini sonsuza kadar taşıyacak olanlar bir ateş düşürdü yüreğimize. Zannettiler ki, o ateş ve o dumanın sonucunda orada yaktıkları canların aydınlığı yok olacak. Oysa aradan 29 yıl geçti hala onların türküleri gönüllerimizde, hala onların ağıtları dillerimizde, hala onların şiirleri her birimizin kulağında, hala onların yazılarını yeni nesilleri okuyor. Aydınlıklar karanlığa gömülemez" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Sivas Katliamı'nın 29. Yılı sebebiyle düzenlenen etkinlik söylenen şarkılar ve türkülerle devam etti.