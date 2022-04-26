Son Dakika | Tokat'ta, 5 gün arayla ikinci polis memuru kalp krizine yenik düştü - Son Dakika
Üye Girişi

Son Dakika | Tokat'ta, 5 gün arayla ikinci polis memuru kalp krizine yenik düştü

26.04.2022 00:57
Son Dakika | Tokat'ta, 5 gün arayla ikinci polis memuru kalp krizine yenik düştü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Tokat'ta 5 gün arayla geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden ikinci polis memuru toprağa verildi.

Tokat'ta 5 gün arayla geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden ikinci polis memuru toprağa verildi.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde polis memuru Rauf Seçgin'in (50) kalp krizine yenik düştü. Evinde istirahat ederken rahatsızlanarak Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine sevk edilen Seçgin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Seçgin'in cenazesi ilçe emniyet müdürlüğünde düzenlene törenin ardından memleketi Tokat'a getirildi. Alipaşa Camisinde ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazına Tokat Valisi Ozan Balcı, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, ailesi ile çok sayıda vatandaş katıldı. Üç çocuk babası Seçgin'in cenazesi Ağbayır mezarlığında toprağa verildi.

Çorum'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Sabri Ergin'in cenazesi ise 5 gün önce Tokat'ın Pazar ilçesinde toprağa verildi. - TOKAT

YORUMLAR
500
Son Dakika | Esenyurt'ta polis merkezindeki ölüme ilişkin davada tutuklu polis memuru sanık tahliye edildi Son Dakika | Esenyurt'ta polis merkezindeki ölüme ilişkin davada tutuklu polis memuru sanık tahliye edildi Şehit polis memuru Mat, memleketi Yozgat'ta son yolculuğuna uğurlandı Şehit polis memuru Mat, memleketi Yozgat'ta son yolculuğuna uğurlandı

Polis Memuru, Kalp Krizi, Amasya, Tokat, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son Dakika | Tokat'ta, 5 gün arayla ikinci polis memuru kalp krizine yenik düştü - Son Dakika


Son Dakika
00:41 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Erdoğan'la görüşmesinin ayrıntılarını anlattı: Müzakere sürecini görüştük
00:30 Elon Musk Twitter'ı satın aldı! Sosyal medyada yer yerinden oynadı
00:22 İki komşu arasında çıkan kavga kanlı bitti! Tüfekle vurulan 14 yaşındaki küçük kız hayatını kaybetti
00:18 Boşanma aşamasında olduğu eşini katledip, 8 yaşındaki kızını yaralayan cani tutuklandı!
00:16 Liverpool, gözünü milli forvet Enes Ünal'a dikti!
00:12 TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'dan asgari ücret açıklaması: Gereken yapılmalı, hükümetle görüşmeyi düşünüyoruz
23:19 Gerçek bir gol makinesi! Kasımpaşa'nın yıldızı Muleka, tarihe geçti
23:05 27 Nisan'a ertelenen Bilim Kurulu toplantısı 26 Nisan'da yapılacak!
23:04 Taraftarı önünde 3-0 kaybeden Beşiktaş'ın futbolcuları maç sonu kulübede gözyaşlarına hakim olamadı!
22:48 Akaryakıt fiyatlarına sinirlenen sunucu Ekrem Açıkel, canlı yayında tepki gösterdi: 1 litrede 90 kuruş kazıklanıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2022 01:12:56. #1.13#
SON DAKİKA: Son Dakika | Tokat'ta, 5 gün arayla ikinci polis memuru kalp krizine yenik düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement