Son dakika... Vali Işık: "Şehit aileleri ve gaziler bizim baş tacımızdır" - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika... Vali Işık: "Şehit aileleri ve gaziler bizim baş tacımızdır"

19.03.2022 15:36
Son dakika... Vali Işık: "Şehit aileleri ve gaziler bizim baş tacımızdır"

Son dakika haber... Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Çanakkale Deniz Zaferi ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü kapsamında şehit ailelerini evlerinde ziyaret etti.

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Çanakkale Deniz Zaferi ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü kapsamında şehit ailelerini evlerinde ziyaret etti.

Ziyaretlerine Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde terör örgütü ile girilen çatışmada şehit olan Şahin Mavi'nin ailesi ile başlayan Vali Işık, daha sonra 2018 tarihinde görev başında iken kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden şehit polis memuru Fevzi Ünüvar'ın ailesini ziyaret etti. Ziyaret ettiği ailelerle bir süre sohbet eden Işık, "Al yıldızlı bayrağımızın rengini aldığı tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, gazilerimize ise şükranlarımızı sunuyorum" dedi.

Şehit ailelerine gerçekleştirilen ziyaretlere Vali Mehmet Alpaslan Işık'ı eşi Munise Işık ile İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Servet Türegün katıldı.

Şehit ailelerine gerçekleştirilen ziyaretlerin ardından Vali Mehmet Alpaslan Işık, Çanakkale Deniz Zaferi ve 18 Mart Şehitler Günü etkinlikleri kapsamında şehit aileleri ve gazilerle polis evinde bir araya geldi. Vali Işık burada yaptığı konuşmada, Aziz vatanımızın birliği, bütünlüğü ve bekası için bu kutlu yolda canlarını veren şehitlerimizin milletimizin gönlünde farklı bir yeri var. Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz, sizler bizim başımızın tacısınız. Biz devlet olarak sizlerin emrindeyiz. Her zaman en ufak bir şeyde dahi kapımız 24 saat sizlere açık" ifadelerini kullandı. - KARAMAN

Son dakika... Vali Işık: Şehit aileleri ve gaziler bizim baş tacımızdır
Son dakika... Vali Işık: Şehit aileleri ve gaziler bizim baş tacımızdır

YORUMLAR
500
ÇANAKKALE - 'Boşnak gaziler' atalarının şehit düştüğü Çanakkale'de ÇANAKKALE - 'Boşnak gaziler' atalarının şehit düştüğü Çanakkale'de Kocaeli'de şehit yakınları ve gaziler onuruna yemek verildi Kocaeli'de şehit yakınları ve gaziler onuruna yemek verildi

Mehmet Alpaslan Işık, Çanakkale, Karaman, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika... Vali Işık: 'Şehit aileleri ve gaziler bizim baş tacımızdır' - Son Dakika


Son Dakika
15:38 Kasapta 50 gram kıyma devri: İlikli kemik soruyorlar
15:33 Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kazadan ilk görüntüler geldi: Görüntüler korkunç, yaralılar var
15:20 Kar yağdı, taksicilere gün doğdu: Taksimetre açmayıp fahiş fiyatlar istediler
15:18 Bolu Dağı Tüneli'nde kaza: Çok sayıda araç birbirine girdi, İstanbul yolu ulaşıma kapandı
15:14 Memur-Sen Genel Başkanı: Emekli ikramiyesi ve maaşını artırmak için ter dökmeye devam ediyoruz
15:03 "Hanımağa" adlı sosyal medya fenomeni köpek yüzünden komşularını vurdu!
15:00 Bakan Nebati "ışıltı"da ısrarcı: Işıltıyı sadece gözlerinizde değil, vücudunuzun her yerinde hissetmelisiniz
14:49 Ali Koç'un "Sen kimsin" dediği kızın kimliği ortaya çıktı: Ferdi'nin kız arkadaşıymış
14:45 Karabük'te arkadaşıyla intihar eden öğrenci yıllarca beklenmiş: Uzun bir tüp bebek tedavisiyle doğmuş
14:41 Kiev'in eski bir şampiyon boksör olan belediye başkanı: Canımı vermeye hazırım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2022 15:48:44. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika... Vali Işık: "Şehit aileleri ve gaziler bizim baş tacımızdır" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement