Son dakika... Vali Varol, polislerle bir araya geldi - Son Dakika
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Son dakika... Vali Varol, polislerle bir araya geldi

22.02.2022 15:31
Son dakika... Vali Varol, polislerle bir araya geldi

Gelen son dakika haberlerine göre Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünü ziyaret etti.

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünü ziyaret etti.

Vali Dr. Osman Varol Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünü ziyaret ederek çeşitli faaliyetlerde katılımcıların korunması ve toplumsal olaylara müdahale edilmesi amacıyla kentte yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı.

İncelemelerinin ardından polislerle yemek programında bir araya gelen Vali Varol, çalışmalarında başarılar diledi. - AĞRI

Son dakika... Vali Varol, polislerle bir araya geldi
Son dakika... Vali Varol, polislerle bir araya geldi
Son dakika... Vali Varol, polislerle bir araya geldi

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Çevik Kuvvet, Osman Varol, Ağrı, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika... Vali Varol, polislerle bir araya geldi - Son Dakika


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