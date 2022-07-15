Son dakika yerel: Avcılar'da kombiye sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika
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Son dakika yerel: Avcılar'da kombiye sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

15.07.2022 10:02
Son dakika yerel: Avcılar'da kombiye sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Edinilen son dakika gelişmesine göre AVCILAR'da mutfaktaki kombinin içinde sıkışan yavru kedi, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.

AVCILAR'da mutfaktaki kombinin içinde sıkışan yavru kedi, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.

Ambarlı Mahallesi'nde 4 katlı binanın bahçe katında oturan aile fertlerinin zaman zaman mama verdikleri sahipsiz yavru kedilerden biri açık pencereden içeri girdi. Yavru kedi mutfakta kombiye girdi ve bir daha çıkamadı. 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. İtfaiye ekibi kombinin kapağını açarak yavru kediyi çıkardı.  5 yaşındaki Emre Çemel, "Yavru kedi pencereden geldi. Kombinin içine girdi bir daha da çıkmadı" dedi.


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Kaynak: DHA

İtfaiye, kedi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Son dakika yerel: Avcılar'da kombiye sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika yerel: Avcılar'da kombiye sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika
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