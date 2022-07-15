Ambarlı Mahallesi'nde 4 katlı binanın bahçe katında oturan aile fertlerinin zaman zaman mama verdikleri sahipsiz yavru kedilerden biri açık pencereden içeri girdi. Yavru kedi mutfakta kombiye girdi ve bir daha çıkamadı. 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. İtfaiye ekibi kombinin kapağını açarak yavru kediyi çıkardı. 5 yaşındaki Emre Çemel, "Yavru kedi pencereden geldi. Kombinin içine girdi bir daha da çıkmadı" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Yerel › Son dakika yerel: Avcılar'da kombiye sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika

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