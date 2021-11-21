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Son dakika yerel: Başkan Palancıoğlu, Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Konseyi Toplantısı'na katıldı - Son Dakika

Son dakika yerel: Başkan Palancıoğlu, Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Konseyi Toplantısı'na katıldı

21.11.2021 10:46
Son dakika yerel: Başkan Palancıoğlu, Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Konseyi Toplantısı'na katıldı

Son dakika haberlerine göre Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Konseyi Yönetişim Komitesi Toplantısı'na katılarak Türkiye'nin çıkarları doğrultusunda görüşlerini aktardı.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Konseyi Yönetişim Komitesi Toplantısı'na katılarak Türkiye'nin çıkarları doğrultusunda görüşlerini aktardı.

Nefret söylemi ve yerel demokrasideki etkileri, akıllı şehirler ve bölgeler konularında Türkiye'nin çıkarları doğrultusunda görüşlerini aktardıklarını söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, " Avrupa Konseyi'nden Türkiye'yi temsil eden belediye başkanlarından biri olarak birçok toplantılara katılıyor ve ülkemizin çıkarlarını ve menfaatlerini koruyacak şekilde hareket ediyoruz. Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Konseyi Yönetişim Komitesi toplantısı 47 ülkeden temsilcilerin katılımı ile gerçekleştirildi. Strazburg'da bazılarının hazır bulunduğu çoğunun da online olarak katıldığı toplantıda gündemde nefret söylemleri ve yerel demokrasideki etkileri ile akıllı şehirler ve bölgeler ile ilgili çalışmalar değerlendiriliyor. Özellikle Avrupa Konseyi Strazburg Türkiye'nin aktif olması gerektiği Türkiye'nin birçok alanda iyi temsil edilmesi gerektiği bir yer, önemli stratejik bir nokta. Dolayısıyla Bu faaliyetleri yakından izliyoruz. 1 ve 2 Aralık tarihinde Türkiye'ye önemli bir izleme ziyareti gerçekleştirecekler. Mart 2022'de Türkiye ile ilgili hazırlanacak raporun şekli belirlenecek. Dolayısıyla o ziyaret ve toplantılara çok iyi hazırlanmamız gerekiyor. Elimizden gelenin en iyisini yapıp ülkemizin en iyi yerlere gelmesi için çalışmalıyız. Bizde bu toplantılarda ülkemizin menfaatlerini savunuyoruz. Hayırlı olmasını dilerim" dedi. - KAYSERİ

Son dakika yerel: Başkan Palancıoğlu, Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Konseyi Toplantısı'na katıldı
Son dakika yerel: Başkan Palancıoğlu, Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Konseyi Toplantısı'na katıldı
Son dakika yerel: Başkan Palancıoğlu, Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Konseyi Toplantısı'na katıldı

Mustafa Palancıoğlu, Avrupa Konseyi, Strazburg, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika yerel: Başkan Palancıoğlu, Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Konseyi Toplantısı'na katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika yerel: Başkan Palancıoğlu, Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Konseyi Toplantısı'na katıldı - Son Dakika
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