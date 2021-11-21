Son dakika yerel: Şehit polis memuru mezarı başında dualarla anıldı

Son dakika haberleri: Samsun'un Bafra ilçesinde Şehit Polis Memuru Recep Çakmak, şehadetinin 27 yılında kabri başında dualarla anıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde Şehit Polis Memuru Recep Çakmak, şehadetinin 27 yılında kabri başında dualarla anıldı. Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesinde görevini ifa ederken 21 Kasım 1994 tarihinde polis aracının başka bir araçla çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında şehit olan polis memuru Recep Çakmak, şehadetinin 27 yılında Bafra Kalaycılı Mahallesi'nde kabri başında dualarla yad edildi. Şehit Polis Memuru Recep Çakmak'ın anma törenine İlçe Emniyet Müdür Vekili Murat Tan, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Bafra Şube Başkanı Mümine Ersin, yönetim kurulu üyeleri ve şehidin yakınları katıldı. Hafız Ensar Boyun'un şehidin mezarı başında okuduğu Yasin-i Şerif ve duanın ardından şehidin ailesi tarafından evlerinde mevlit merasimi düzenlendi. - SAMSUN

Yerel, Son Dakika Kaynak: İHA Son Dakika › Yerel › Son dakika yerel: Şehit polis memuru mezarı başında dualarla anıldı - Son Dakika

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