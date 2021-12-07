Son dakika yerel: Tiner patlamasında can verdi - Son Dakika

Denizlili 21 yaşındaki Halil Şölen, çalıştığı kaynakçı olarak çalıştığı tamirhanede tiner patlaması sonucu çeşitli yerlerinden ağır yaralandı. Hastanede uzun süredir tedavi altında bulunan 21 yaşındaki Şölen, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Denizli'nin Kale ilçesinde doğan 21 yaşındaki Halil Şölen Muğla'nın Milas içesine kaynakçı olarak çalışmaya gitti. Tamirhanede çalıştığı esnada Halil Şölen tiner patlaması sonucu yaralandı. 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulunması üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri genci ağır yaralı olarak hastaneye kaldırdı. Ağır yaralı olarak tedavisinin sürdüğü hastanede yaşama tutulmaya çalışan Şölen, doktorların müdalesine rağmen kurtarılamadı. Genç yaşında hayata gözlerini yuman Halil Şölen'nin ölüm haberi yakınlarına büyük üzüntü yaşattı.

21 yaşında vefat eden Halil Şölen memleketi olan Kale ilçesinde kılınan namazın ardından toprağa verildi. - DENİZLİ