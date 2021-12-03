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Son dakika! Yunanistan'ın ölüme terk ettiği hamile göçmenler, Türkiye'de doğum yaptı - Son Dakika

Son dakika! Yunanistan'ın ölüme terk ettiği hamile göçmenler, Türkiye'de doğum yaptı

03.12.2021 00:57
Son dakika! Yunanistan'ın ölüme terk ettiği hamile göçmenler, Türkiye'de doğum yaptı

Son dakika gelişmesine göre Yunanistan sahil güvenliği tarafından Ege Denizi'nde ölüme terk edilen Senegalli iki hamile göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldıktan sonra Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde doğum yaptı.

Yunanistan sahil güvenliği tarafından Ege Denizi'nde ölüme terk edilen Senegalli iki hamile göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldıktan sonra Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde doğum yaptı. Hamile kadınlardan Zeynep Samua, Hasan ve Hüseyin adında iki erkek bebek, Fatıma Ba ise Zehra adında bir kız bebek dünyaya getirdi.

Senegalli göçmenler yaklaşık 15 gün önce Yunanistan'a kaçarak göç etmek amacıyla beraberindeki 11 kişiyle beraber İzmir'den bota bindi. Ege Denizi açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı askerler tarafından yakalanan göçmenler, Sisam Adası'nda toplama kampına gönderildi. Göçmenler arasında iki hamile kadın da bulunuyordu. Kampta bir gün kalan ve tamamen soyularak sorgulanan göçmenlerin tüm paraları ve eşyalarına el konuldu. Hamile kadınlar başta olmak üzere hiçbir sağlık kontrolü yapılmayan göçmenler kampta geçirdikleri bir günün ardından bota bindirilerek Türk deniz sularına itildi. Göçmenler, 15 Kasım tarihinde Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. Hamile göçmenler Zeynep Samua ve Fatıma Ba, tedavileri yapıldıktan sonra Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde doğum hazırlığına başlandı. 34 haftalık hamile olan Zeynep Samua, sezaryen doğumla ikiz erkek bebek dünyaya getirirken bebeklere Hasan ve Hüseyin ismi verildi. Fatıma Ba ise normal doğumla Zehra isminin verildiği kız bebeğini kucağına aldı. Bebeklerini sağlıkla kucağına alan anneler, büyük bir mutluluk yaşıyor.

"Bizi tamamen soyup, tüm paralarımızı ve telefonlarımızı aldılar"

Annelerden Zeynep Samua, yaşadığı zorlu süreci anlatarak, "Toplama kampındayken çok kötü hissettim. Orada bir gün kaldım ve çok ağladım. Orada bize herhangi bir sağlık desteği sağlanmadı. Çok kötü koşullarda kaldık. Bizi tamamen soyup, tüm paralarımızı ve telefonlarımızı aldılar. Türkiye'de doğum yapabildiğim için mutluyum. Türk insanları bize yardım ediyor. Şu anda sağlık durumun daha iyi. Ağrılarım kalmadı. Bebeklerimin de sağlık durumu iyi" dedi.

"Hamile olduğumuzu söylediğimiz halde doktor kontrolü bile yapmadılar"

Diğer anne Fatıma Ba ise Yunanistan askerlerinin kendilerini hastaneye götürme bahanesiyle toplama kampına götürdüğünü belirterek, "Orada bir gün kaldık ama ruhsal ve fiziksel şiddete maruz kaldık. Bizi tamamen soyup, sorguladılar. Hamile olduğumuzu söylediğimiz halde doktor kontrolü bile yapmadılar. Türkiye'ye binlerce kez teşekkür ederim. Burada bana daha önce de yardımcı olmuşalardı. Kendimi güvende hissediyorum" diye konuştu.

"İki annemizden 3 sevimli bebeğimiz doğdu"

Doğum sürecini yakından takip eden DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, "Medeni batı" olarak görülen ülkelerin göçmenlere karşı acımasız bir tavır içinde olduğunu belirterek, "Bir kez daha yakından gördük ki hiçbir şekilde insani değerlerle uyuşmayan bir tavır içinde iki hamile anne, Sisam Adası'ndan geri itilerek Türk deniz sularına itildi. Sahil Güvenlik ekiplerimizin çalışmasıyla hamile annelerimiz kurtarıldı. Daha sonra tedavileri yapılıp üniversitemize getirilerek doğum yapmaları sağlandı. İki annemizden 3 sevimli bebeğimiz doğdu. Anne ve babaları da iyi" dedi.

"Böyle bir şeye vesile olduğumuz için çok mutluyuz"

Hamile annelerinde ve diğer göçmelerin Yunanistan tarafından ölüme terk edildiğini ifade eden Rektör Hotar, "Leğene benzer bir botun içinde bu soğuk havada denize itildiler. Ölüme terkedilmiş bir haldeki ruh durumundan şu anda tedavisi yapılmış, bebeğini sağlıklı bir şekilde kucağına almış tüm ihtiyaçları karşılanan bir konuma geldiler. Bunun için öncelikle tabii ki Allah'a şükrediyorlar. Sonra da bizim kurumumuza olan teşekkürleri sonsuz. Biz de böyle bir şeye vesile olduğumuz için çok mutluyuz" diye konuştu.

Rektör Hotar, dünyada yaşanan göçmen krizinde Türkiye'nin bu konuya sahip çıkan tek ülke olduğunu da sözlerine ekledi. - İZMİR

Sahil Güvenlik, Yunanistan, Göçmen, Doğum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika! Yunanistan'ın ölüme terk ettiği hamile göçmenler, Türkiye'de doğum yaptı - Son Dakika


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