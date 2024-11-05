Sonbahar Renkleri Sinop'u Süsledi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Sonbahar Renkleri Sinop'u Süsledi

Geniş Video İzle

Sinop'ta sonbahar ormanları kartpostallık manzaralarla göz kamaştırıyor, turizmde fırsatlar sunuyor.

05.11.2024 17:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'ta doğanın renkleri mest etti

SİNOP - Türkiye'nin en kuzeyi Sinop'ta sonbaharda denizle kesişen eşsiz ormanların oluşturduğu renk cümbüşü, kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

Karadeniz'in gözde kenti Sinop'ta sonbaharın gelmesiyle ağaçlar yeşil rengini sarı tonlarına bıraktı. Yüzölçümünün yüzde 64'ü ormandan oluşan Sinop'ta Boyabat ve Erfelek bölgesindeki ormanlarda oluşan kartpostallık manzaralar dron ile havadan görüntülendi.

Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Çobanoğlu, Sinop'un sonbahar turizmine uygun olduğunu belirterek, "Sonbahar, Sinop'un bence en güzel zamanlarından birisi. Biz genellikle yaz turistlerini bekliyoruz ama aslında sonbahar ve ilkbahar da çok özel. Şu anda sonbahar yaprakları ve renkleri, bütün ormanlarımızı sardı. Sinop, ormanlarla çevrili bir şehir. Çünkü, hem batıya doğru olan yollarında, yani Ayancık-Erfelek tarafında, hem de Gerze yolunda çok güzel manzaralar var. Bir tarafı deniz, diğer tarafı ormanla çevrili bu yollar, harika doğa görüntüleri sunuyor. Yürüyüş yollarımız da oldukça fazla. İnceburun, Akliman, Erfelek ve Ayancık gibi bölgelerde, bu rotaların her biri şu anda renk cümbüşüyle dolmuş durumda. Sonbahar, Sinop'un bence en güzel zamanı. Ayrıca, eğer biraz dikkatli bakarsanız, arkamızda balıkçı teknelerinin de renk cümbüşünü görebilirsiniz. Şu anda balıklarımız da avlanıyor, bu da Sinop'umuzun sonbahar turizmi için ne kadar uygun olduğunu gösteriyor. Misafirlerimiz için harika bir deneyim sunuyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Ahmet Çobanoğlu, Yerel Haberler, Turizm, Kültür, Yerel, Yaşam, Sinop, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sonbahar Renkleri Sinop'u Süsledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:15 Ebru Gündeş’e 69 milyon krizi bitmeden yeni iddia: O konsere tam 71 milyon TL ödenmiş Ebru Gündeş'e 69 milyon krizi bitmeden yeni iddia: O konsere tam 71 milyon TL ödenmiş
17:03 ’’İstismar ediliyor’’ dediği Ahmet Türk’ten Bahçeli’ye karşılık geldi ''İstismar ediliyor'' dediği Ahmet Türk'ten Bahçeli'ye karşılık geldi
16:09 Hiç rol almadığı filmle servet kazandı Hiç rol almadığı filmle servet kazandı
16:08 Öcalan’ı ikinci kez Meclis’e çağıran Bahçeli’ye DEM Parti’den yanıt Öcalan'ı ikinci kez Meclis'e çağıran Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt
15:17 ABD yeni başkanı için sandık başında ABD yeni başkanı için sandık başında
08:02 Su faturasını gören yaşlı kadın kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti Su faturasını gören yaşlı kadın kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
07:44 Silahlı saldırıda can veren Başkan Hilmi Şen, AK Parti’ye geçme hazırlığı yapıyormuş Silahlı saldırıda can veren Başkan Hilmi Şen, AK Parti'ye geçme hazırlığı yapıyormuş
07:40 Jose Mourinho’nun yıllar önceki videosu yeniden gündem oldu Jose Mourinho'nun yıllar önceki videosu yeniden gündem oldu
07:24 Başbakanlık ofisinden gizli bilgi sızdıran Netanyahu’nun yardımcısı dahil 4 kişi tutuklandı Başbakanlık ofisinden gizli bilgi sızdıran Netanyahu'nun yardımcısı dahil 4 kişi tutuklandı
07:23 Wanda Nara canlı yayında yeni sevgilisiyle öpüştü Wanda Nara canlı yayında yeni sevgilisiyle öpüştü
07:16 Seçim heyecanın yaşandığı ABD’de bombalı saldırı planlayan şahıs gözaltına alındı Seçim heyecanın yaşandığı ABD'de bombalı saldırı planlayan şahıs gözaltına alındı
01:33 Menekşe, misafirliğe gittiği evde feci şekilde can verdi ’’Çığlıklarını duydum’’ Menekşe, misafirliğe gittiği evde feci şekilde can verdi! ''Çığlıklarını duydum''
00:44 BDDK’dan yeni karar: Üç yeni banka kuruluyor BDDK'dan yeni karar: Üç yeni banka kuruluyor
00:13 ABD’de yeni başkan kim olacak Seçime saatler kala kritik sonuçlar geldi ABD'de yeni başkan kim olacak? Seçime saatler kala kritik sonuçlar geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2024 19:18:33. #1.13#
SON DAKİKA: Sonbahar Renkleri Sinop'u Süsledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.