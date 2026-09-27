Sonbaharın ilk dolunayı Hasat Ayı, İstanbul semalarında gece boyunca görüntülendi

Sonbaharın ilk dolunayı Hasat Ayı, İstanbul semalarında gece boyunca görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sonbaharın ilk dolunayı olarak bilinen Hasat Ayı, İstanbul semalarında gece boyunca gökyüzünü aydınlattı. Taksim Meydanı'ndan görüntülenen dolunay, vatandaşlar ve fotoğraf tutkunları için kartpostallık manzara oluşturdu.
İstanbul'da gökyüzünde yükselen Hasat Dolunayı görüntülendi.
Sonbaharın ilk dolunayı olarak bilinen ve "Hasat Ayı" olarak adlandırılan dolunay, İstanbul semalarında gece boyunca gökyüzünü aydınlattı. Taksim Meydanı'ndan görüntülenen dolunay, kartpostallık manzara oluşturdu. Dolunayın gökyüzündeki görüntüsü, vatandaşlar ve fotoğraf tutkunları için de güzel görüntüler ortaya çıkardı.
Kaynak: İHA
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