Sonbaharın kırmızısı şifa kaynağı kızılcık, pazar tezgahlarında - Son Dakika
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Sonbaharın kırmızısı şifa kaynağı kızılcık, pazar tezgahlarında

19.10.2022 09:04
Sonbaharın kırmızısı şifa kaynağı kızılcık, pazar tezgahlarında

Sadece Eylül ve Ekim aylarında taze olarak tüketilebilen ve dört mevsim tüketilebilmesi için reçeli, marmelatı ve tarhanası yapılan şifa kaynağı kızılcık, pazar tezgahlarında yerini aldı.

Sadece Eylül ve Ekim aylarında taze olarak tüketilebilen ve dört mevsim tüketilebilmesi için reçeli, marmelatı ve tarhanası yapılan şifa kaynağı kızılcık, pazar tezgahlarında yerini aldı.

Aydın'ın dağlarında yetişen kızılcık meyvesi, Efeler ilçesindeki semt pazarında görücüye çıktı. Pazarın yeni gözdesi kızılcık halktan yoğun ilgi görüyor. Kilosu 50 liradan satılan kızılcık meyvesinin faydaları da saymakla bitmiyor. Faydalarından dolayı genellikle "süper yiyecek" olarak adlandırılan kızılcık çok keskin ve ekşi tadı nedeniyle nadiren çiğ yenirken, daha çok reçel ve marmelat olarak tüketiliyor. Sindirim sistemini artırmasından idrar yolu enfeksiyonlarını önüne geçmesine kadar birçok faydası bulunduğuna inanılan kızılcık, koyu kırmızı rengiyle de "sonbaharın kırmızısı" olarak biliniyor. Genellikle Aydın'ın dağlarında doğal olarak yetişen kızılcık, köylerdeki vatandaşlar tarafından toplanarak semt pazarlarında satışa sunuluyor.

Efeler'e bağlı kırsal Dağeymiri Mahallesi'nin dağlarından topladığı kızılcıkları semt pazarına getiren 60 yaşındaki Müzeyyen Köse, sağlığa olan faydalarından bahsederek "Kızılcık meyvesinin, çay yapıp içilmesi halinde ishal kesici bir etkisi vardır. Ağızda oluşan yaraları iyileştirici, şeker hastalığı, bağırsak gazlarına, mideyi kuvvetlendirici, iltihaplı yaralarda şifalıdır. Kızılcığın içerisindeki zengin miktarda vitamin ve mineral özellikle çocuklarınızın gelişiminde büyük önem sağlamaktadır. Pazardan alarak yapabileceğiniz kızılcık şerbeti ile günlük kalsiyum, demir, bakır, magnezyum ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Bol miktarda C vitamini içeren kızılcık şerbeti evde yapabileceğiniz muhteşem bir içecektir. En çok idrar yolu enfeksiyonları için faydalı olan bu şifalı bitki, kansere karşı da koruyucu niteliktedir. 'Kızılcığın tüketildiği yerde hekime gerek yoktur' diyen Lokman Hekim bu meyvenin önemine dikkat çekmiştir" dedi.

Kızılcığın daha çok marmelat ve reçel olarak tüketildiğini ifade eden Köse; "Kızılcık, reçel, marmelat ve meyve suyu yönünden de önemli bir hammaddedir. Çok keskin ve ekşi tadı nedeniyle nadiren çiğ yenir. Genellikle reçel ve marmelat olarak tüketilir" şeklinde konuştu. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Efeler, Eylül, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sonbaharın kırmızısı şifa kaynağı kızılcık, pazar tezgahlarında - Son Dakika

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