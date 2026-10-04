Soner Karademir, Giresun Barosu başkanlığına 277 oyla altıncı kez seçildi

Soner Karademir, Giresun Barosu başkanlığına 277 oyla altıncı kez seçildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Giresun Barosu'nun 2026 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda mevcut Başkan Soner Karademir, 277 oyla altıncı kez başkanlığa seçildi. Karademir, gelecek yıl 100'üncü kuruluş yılını kutlayacak baronun insan hakları ve demokrasi için çalışmayı sürdüreceğini söyledi.
Haber: Barış TÜYSÜZ
(GİRESUN) – Giresun Barosu'nun 2026 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda mevcut Başkan Soner Karademir, 277 oy alarak altıncı kez seçildi. Seçimlerin ardından meslektaşlarına teşekkür eden Karademir, gelecek yıl 100'üncü kuruluş yılını kutlayacak Giresun Barosu'nun insan hakları ve demokrasi için çalışmayı sürdüreceğini söyledi.
Giresun Barosu'nun Giresun Belediyesi Kültür ve Fuar Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulu'nda başkan seçimi yapıldı. Mevcut Başkan avukat Soner Karademir ile avukat Ömer Çağatay Kınalı başkanlık için yarıştı.
Toplam 409 oyun kullanıldığı seçimde Karademir 277, Kınalı 128 oy aldı, 4 oy geçersiz sayıldı. Rakibine 149 oy fark atan Karademir, altıncı kez Giresun Barosu Başkanlığı görevine seçildi.
Sonuçların ardından açıklama yapan Karademir, kendisine yeniden başkanlık görevini veren meslektaşlarına şöyle teşekkür etti. Seçimin karşılıklı nezaket ve saygı içerisinde gerçekleştiğini belirten Karademir, diğer başkan adayı Kınalı ile rakip listedeki yönetim kurulu adaylarına da demokratik seçim sürecine katkılarından dolayı teşekkür etti.
Giresun Barosu'nun gelecek yıl kutlanacak 100'üncü kuruluş yıl dönümüne ilişkin mesaj veren Karademir, baronun insan hakları, demokrasi ve vatandaşların hukuk ihtiyaçlarının yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.
Seçimde baronun yönetim, denetleme ve disiplin kurulları ile Türkiye Barolar Birliği delegeleri de belirlendi. Karademir başkanlığında yeni dönemde görev yapacak isimler şöyle:
Baro Başkanı Av. Soner Karademir
Yönetim Kurulu
Av. Abdurrahman Arda Tütüncü
Av. Ahmet Utku Yanık
Av. Elif Akgün Özkaya
Av. Elif Civelekoğlu
Av. Elvan Oktay
Av. Fatih Güven
Av. Funda Arık
Av. Muhammet Ali Macara
Av. Mümin Yılmaz
Av. Şehnaz Bozalioğlu
Denetleme Kurulu
Av. Esin Kuru Karatepe
Av. Fulya Tiryaki
Av. Mete Şahin
Disiplin Kurulu
Av. Aslıhan Işık Tuncel
Av. Bülent Aydın
Av. İsmail Serhan Ayhan
Av. Orhan Tozlu
Av. Osman Aydoğan
Türkiye Barolar Birliği Delegeleri
Av. Aysun Çobanoğlu Tığlı
Av. Fırat İmat
Av. Necmettin Kesik
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