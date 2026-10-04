Soner Karademir, Giresun Barosu başkanlığına 277 oyla altıncı kez seçildi

Haber: Barış TÜYSÜZ

(GİRESUN) – Giresun Barosu'nun 2026 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda mevcut Başkan Soner Karademir, 277 oy alarak altıncı kez seçildi. Seçimlerin ardından meslektaşlarına teşekkür eden Karademir, gelecek yıl 100'üncü kuruluş yılını kutlayacak Giresun Barosu'nun insan hakları ve demokrasi için çalışmayı sürdüreceğini söyledi.

Giresun Barosu'nun Giresun Belediyesi Kültür ve Fuar Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulu'nda başkan seçimi yapıldı. Mevcut Başkan avukat Soner Karademir ile avukat Ömer Çağatay Kınalı başkanlık için yarıştı.

Toplam 409 oyun kullanıldığı seçimde Karademir 277, Kınalı 128 oy aldı, 4 oy geçersiz sayıldı. Rakibine 149 oy fark atan Karademir, altıncı kez Giresun Barosu Başkanlığı görevine seçildi.

Sonuçların ardından açıklama yapan Karademir, kendisine yeniden başkanlık görevini veren meslektaşlarına şöyle teşekkür etti. Seçimin karşılıklı nezaket ve saygı içerisinde gerçekleştiğini belirten Karademir, diğer başkan adayı Kınalı ile rakip listedeki yönetim kurulu adaylarına da demokratik seçim sürecine katkılarından dolayı teşekkür etti.

Giresun Barosu'nun gelecek yıl kutlanacak 100'üncü kuruluş yıl dönümüne ilişkin mesaj veren Karademir, baronun insan hakları, demokrasi ve vatandaşların hukuk ihtiyaçlarının yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.

Seçimde baronun yönetim, denetleme ve disiplin kurulları ile Türkiye Barolar Birliği delegeleri de belirlendi. Karademir başkanlığında yeni dönemde görev yapacak isimler şöyle:

Baro Başkanı Av. Soner Karademir

Yönetim Kurulu

Av. Abdurrahman Arda Tütüncü

Av. Ahmet Utku Yanık

Av. Elif Akgün Özkaya

Av. Elif Civelekoğlu

Av. Elvan Oktay

Av. Fatih Güven

Av. Funda Arık

Av. Muhammet Ali Macara

Av. Mümin Yılmaz

Av. Şehnaz Bozalioğlu

Denetleme Kurulu

Av. Esin Kuru Karatepe

Av. Fulya Tiryaki

Av. Mete Şahin

Disiplin Kurulu

Av. Aslıhan Işık Tuncel

Av. Bülent Aydın

Av. İsmail Serhan Ayhan

Av. Orhan Tozlu

Av. Osman Aydoğan

Türkiye Barolar Birliği Delegeleri

Av. Aysun Çobanoğlu Tığlı

Av. Fırat İmat

Av. Necmettin Kesik