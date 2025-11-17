Sorgun Belediyesi ile Hadzici Belediyesi Arasında Kardeşlik Protokolü İmzalandı

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Sorgun Belediyesi ile Bosna Hersek'in Hadzici Belediyesi arasında eğitim, kültür, spor, bilim ve gençlik alanlarında ortak projeleri hayata geçirmeye yönelik "Kardeş Belediye" protokolü imzalandı.

Bosna Hersek'in Hadzici Belediye Başkanı Eldar Comor, Bosna-Hersek Dostluk Köprüleri Derneği Başkanı Jasmin Imamovic, Gençlik ve Belediyeler Arası İşbirliği Sorumlusu Mirela Dupovac, avukat ve kamu ihale memuru Amila Hodzic, Saraybosna Kantonu Meclisi Temsilcisi, SDA Hadzici Başkanı Adi Kalem, Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Fazlibasic, Hadzici Belediye Meclisi Başkanı Dzenan Rizvo ile birlikte Yozgat'ın Sorgun ilçesine geldi.

Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, konuklarına ilçeyi gezdirip, sosyal sorumluluk projeleri hakkında bilgi verdi. Belediye başkanları, 2 yıl önce Sorgun ilçesinde yaptırılan kardeşlik köprüsünü temsil eden çeşmeden su içip, bilgilendirmede bulundular.

Bosna Hersek Hadzici Belediye Başkanı Eldar Comor, "Bosna Hersek ve Türkiye sembol olarak bu çeşmenin yanındayız. Zaten bu çeşme iki sene önce açıldı" dedi.

Sorgun Belediye Başkanı Ekici de, "Bundan 2-2,5 yıl önce kardeşlik çeşmesinin açılışını önceki dönem Hadzici Belediye Başkanımızla beraber yapmıştık. Bugün burada Hadzici Belediye Başkanımızla beraber yine bu çeşme etrafında toplanmış olmamız, davetimize icabet etmiş olmaları, birlikte burada olmamız bizim için gayet sevindirici ve mutlu bir an" ifadelerini kullandı.

İlçe gezisinin ardından belediye başkanlığı makamına geçilerek, hazırlanan kardeşlik protokolü imzalandı.

Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, iki belediye arasındaki ilişkilerin 3 yıl öncesine dayandığını, 3 yıl önce bir kardeşlik köprüsü kurup, Saraybosna Çeşmesi yaptırdıklarını, bugün de iki belediye arasında "kardeşlik protokolü" imzaladıklarını anlattı.

Ekinci, Bosna Hersek'i "iyi okumak, iyi anlamak" gerektiğini ifade ederek, "Türkiye'ye karşı duydukları sevgi, muhabbet ve bize karşı duydukları sevgi, muhabbet gerçekten çok üst seviyede. Dolayısıyla Sorgun Belediyesi olarak bizlerin de Yozgat insanının merhametini bu konuya karşı bakışını sergileyebilmek adına Hadzici Belediyesi ile kardeşlik protokolü imzaladık. Bu kardeşlik protokolünün akabinde de Sorgun Belediyesi olarak imkanlarımız doğrultusunda Avrupa'da Yozgat'ı anımsatan eserler bırakmayı hedefliyoruz. Niyetimiz böyle."