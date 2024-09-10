Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü Yeniden Sahada - Son Dakika
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Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü Yeniden Sahada

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Yozgat'ın Sorgun ilçesinde kurulan ve 2. Lig'de yer alan Sorgun Umut Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, maddi sıkıntılar nedeniyle bir yıllık aradan sonra sahalara dönmek için hazırlıklarını sürdürüyor.

10.09.2024 13:56
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SEYFİ ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 2015 yılında kurulan ve 2. Lig'de yer alan Sorgun Umut Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, maddi sıkıntı nedeniyle verdikleri bir yıllık aradan sonra tekrar sahalara dönmek için hazırlıklarını yoğunlaştırdı. Dernek Başkanı Zeynep Ertal Altunkuyu, önce pandemi nedeniyle geçen sezon da sponsor desteği bulamadıkları için uzun süre lig mücadelesinden uzak kaldıklarını, bu sezon hedeflerini birinci lig olarak belirlediklerini söyledi.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde bedensel engellilerin sosyal hayatta daha fazla yer alması amacıyla 2015 yılında kurulup, 3. Lig'de mücadele eden Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, yeni sezonda 2. Ligde mücadele verecek. Yozgat Valiliği ve sponsorların desteği ile yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, transfer çalışmalarını da tamamlayıp, önümüzdeki pazartesi gününden itibaren antrenmanlara başlayacak.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, kulüp yönetimine ve bazı sporcularını makamında kabul edip, bir süre görüştü, malzeme yardımında bulundu. Vali Özkan, "Sorgunumuzun yiğitleriyle beraberiz, özel hemşehrilerimizle beraberiz. Onlar, özveriyle ilimizi ve Sorgun ilçemizi sporda temsil etmeye devam ediyorlar. Geçen sene de maçlarını izledik, hepsi bir yürek olarak, bir gönüllü olarak ilimizi, ilçemizi temsil ettiler. İnşallah bu sene de aynı başarı, aynı güzellik ve aynı birliktelikle yollarına devam edecekler. Ne kadar lazımsa, ne kadar gerekiyorsa, ne gerekiyorsa hepimiz hemşehrilerimizle beraber takımımızın arkasındayız" dedi.

"Bu sene spor da onuncu yılımız, hedefimiz birinci lig"

Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü Başkanı Zeynep Ertal Altınkuyu, bu sezon hedeflerinin şampiyon olup, birinci lige çıkmak olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Maddi sıkıntılarımızı, sponsorumuz Baydemir Başkan, Levent Gülten Bey bize destek oldu, deplasman giderlerimize. Vali bey forma ve ayakkabı, maddi kıyafetlerimiz desteği oldu. En büyük ihtiyacımız asansörlü araç. Çünkü benim sporcularım ağır engelli. Araç desteğimiz valilikten, özel idareden. Bu şekilde götürüyoruz. Sporcularım benim ücretsiz, hepimiz gönül esasına kurulmuş, engellilerimizin üzerinden yapılan bir spor dalı bu. Mecbur transfer yapıyoruz. Çünkü benim sporcularım ağır engelli olduğu için iki tane uzun transfer yapma zorunluluğumuz doğuyor, yapacağız. Antrenörlerimiz kendi antrenörlerimiz. İkinci ligden başlıyoruz, uzun bir süre ara verdik. Geçen sene sponsor bulamadığımız için ara vermiştik, daha öncekinde de pandemiden dolayı tüm yurtta yapılan bir ara verme sürecimiz oldu. Onun dışında inşallah bu sene spor da onuncu yılımız, hedefimiz birinci lig."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü Yeniden Sahada - Son Dakika

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