Üye Girişi
Sosyal Medyadan Sosyal Meydana projesi başladı - Son Dakika

Sosyal Medyadan Sosyal Meydana projesi başladı

06.02.2022 10:42
Sosyal Medyadan Sosyal Meydana projesi başladı

Afyonkarahisar'da Gençlik Merkezleri tarafından Park Afyon Alışveriş Merkezi'nde 'Sosyal Medyadan Sosyal Meydana' standı açıldı.

Afyonkarahisar'da Gençlik Merkezleri tarafından Park Afyon Alışveriş Merkezi'nde 'Sosyal Medyadan Sosyal Meydana' standı açıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde hayata geçirilen 'Sosyal Medyadan Sosyal Meydana' projesi kapsamında Gençlik Merkezleri tarafından Park Afyon'da açılan standı Vali Gökmen Çiçek ziyaret etti. Stantta Vali Çiçek, gençlerle vakit geçirdi. Proje ile gençlerin ve çocukların cep telefonlarını bir kenara bırakarak, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katılma fırsatı bulacak. - AFYONKARAHİSAR

Sosyal Medyadan Sosyal Meydana projesi başladı
Sosyal Medyadan Sosyal Meydana projesi başladı

YORUMLAR
500

alışveriş merkezi, Karahisar, gençlik, Afyon, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sosyal Medyadan Sosyal Meydana projesi başladı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:31 3 Rus'u öldüren Ukrayna'nın en ünlü kadın nişancısı, Putin'e meydan okudu
10:24 Muammer Kaddafi hakkında bomba iddia! Kaddafi yaşıyor mu?
10:19 Yıllardır hastalıkla mücadele eden Arda Kural son haliyle gündeme geldi!
10:06 Siyaset gündemine bomba gibi düşen Tansu Çiller iddiası! Yeni bir parti kuruluyor mu?
10:04 Et dolu kamyon kaza sonrası alev topuna döndü! 2 kişi hayatını kaybetti
09:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı! Kamuya yeni kadro açıldı
09:20 Kraliçe Elizabeth, Prens Charles kral olduğunda eşi Camilla'nın kraliçe olacağını açıkladı
09:03 Düğün sahipleri birbirine girdi, bir anda kavga ortalık karıştı! Sandalyelerin havada uçtuğu anlar kamerada
09:02 ABD istihbarat yetkilileri: Rusya, Ukrayna'yı işgal ederse 50 bin kişi ölür
08:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rahatsızlığıyla ilgili paylaşımlarda bulunan 1 kişi gözaltına alındı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2022 10:48:16. #1.11#
SON DAKİKA: Sosyal Medyadan Sosyal Meydana projesi başladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement