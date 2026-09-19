Sosyal yardım performans karnesi toplantısına Bayburt Valisi Eldivan katıldı

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın başkanlığında Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden düzenlenen 'İl ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Performans Karnesi' toplantısına katıldı.

Toplantıda vatandaşlara ulaştırılan sosyal hizmet ve sosyal yardımların etkinliği, sahadaki uygulamalar ve illerin performans göstergeleri ele alındı.

Toplantıda ayrıca toplumsal dayanışma kültürünün güçlendirilmesine yönelik faaliyetler kapsamında İyilik Var Gönüllülük Platformunun işleyişi ve gönüllülük süreçleri hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.