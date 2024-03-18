Kastamonu\'da Çanakkale Şehitleri Anma Programı Duygusal Anlar Yaşattı

Yerel

Kastamonu'da Çanakkale Savaşı döneminde öğrencilerini cepheye gönderdiği için 3 dönem boyunca mezun veremeyen lisede 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma programında öğrencilerin seslendirdiği türküler ve tiyatro oyunu izleyenleri duygulandırdı.

Kastamonu'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümünde düzenlenen törenle şehitler anıldı. Kastamonu Şehitliği'ndeki törende, Vali Meftun Dallı, Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kastamonu Şube Başkanı Dursun Kan tarafından büste çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitler için dua edildi. Şehitler için saygı atışının yapılmasının ardından şehit kabirleri ziyaret edildi.

Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda devam eden programda Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kastamonu Şube Başkanı Dursun Kan tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Daha sonra, Çanakkale Savaşı döneminde 120 öğrencisini cepheye gönderdiği için 3 yıl boyunca mezun veremeyen Kastamonu Abdurrahmanpaşa Lisesi tarafından hazırlanan programda öğrenciler şehitler için şiirler okudu. Daha sonra öğrenciler tarafından 'mektep' isimli tiyatro oyunu sahnelendi ve öğrencilerden oluşan koro tarafından kahramanlık türküleri seslendirildi. Koronun seslendirdiği türküler, davetlileri duygulandırdı. Programın sonunda öğrenciler tarafından Türk bayrağı açıldı. Davetliler, öğrencileri ayakta alkışladı. - KASTAMONU