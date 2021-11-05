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Soylu, " 153 yıllık iyilik hareketini gençlere anlatıyoruz" - Son Dakika

Soylu, " 153 yıllık iyilik hareketini gençlere anlatıyoruz"

05.11.2021 13:25
Soylu,

28 Ekim-3 Kasım Kızılay Haftası olması nedeniyle Malatya'da Genç Kızılay Kadın kolları tarafından Kızılay'ın gönüllülük ruhunu anlatmak için okullarda çeşitli etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor.

28 Ekim-3 Kasım Kızılay Haftası olması nedeniyle Malatya'da Genç Kızılay Kadın kolları tarafından Kızılay'ın gönüllülük ruhunu anlatmak için okullarda çeşitli etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor.

Kızılay Haftası nedeniyle birçok programlar yaptıklarını belirten Kızılay Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu, " İlk yardım eğitim merkezi eğitmenlerimiz tarafından okullarımızda geleceğimizin teminatı olan çocuklara ve gençlerimize seminerler vererek 153 yıllık iyilik hareketini ve Kızılay gönüllük ruhunu anlatıyor geleceğin Kızılay gönüllüleriyle tanışıyoruz" dedi.

Kızılay'ın gönüllülük ruhunu anlatmak için birçok okulda etkinlikler düzenlediklerini ifaden Soylu, " Türk Kızılay Haftası nedeniyle, Kızılay'ı tanıtma ve Kızılay gönüllük ruhunu anlatmak için okullarda çeşitli etkinliklerde anlatılmaya devam ediyor. Gerek Kızılay Kadın Kollarımız ve İlk yardım Eğitim Merkezlerimiz tarafından okullarda geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza gençlerimize Kızılay'ın gönüllülük ruhu anlatılıyor ve seminerler veriliyor. gençlerimize kızılay gonulluol.orgta üyeliklerini yaparak bu iyilik hareketinin ilk iyilik adımlarını atmış oluyorlar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MALATYA

Soylu, 153 yıllık iyilik hareketini gençlere anlatıyoruz
Soylu, 153 yıllık iyilik hareketini gençlere anlatıyoruz
Soylu, 153 yıllık iyilik hareketini gençlere anlatıyoruz

Kızılay Haftası, Kızılay, Malatya, Ekim, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Soylu, ' 153 yıllık iyilik hareketini gençlere anlatıyoruz' - Son Dakika


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