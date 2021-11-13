Soylu, dernek başkanlarıyla bir araya geldi - Son Dakika

Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, Şanlıurfa il ve ilçelerinde faaliyet gösteren bedensel engelliler dernek başkanları ve üyelerini ağırladı.

Engellilerle bir araya gelen ve engellilerin sorunlarını dinleyen Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, engelli dostu olduğunu bir kez daha gösterdi. Şanlıurfa ve ilçelerde faaliyet gösteren bedensel engelliler dernek başkanları ve üyeleri Belediye Başkanı Feyyaz Soylu'yu ziyaret etti. Özel bir mekanda misafirlerini ağırlayan Soylu, burada talep ve sorunlarını dinledi.

Bedensel engelliler dernek başkanları, bedensel engellilerin karşılaştığı sorunları ortadan kaldırmak için yapılması gereken yollar, kaldırım ve binalar, kamu kurumları ve binaların girişlerinin yanı sıra parklarda karşılaştıkları sıkıntıları ve engellilere ait koordinasyon merkezi taleplerini illetti.

Yapımı tamamlanmak üzere olan belediye binasında bedensel engelli vatandaşları unutmadığını belirten Soylu, "Bedensel engelli vatandaşlarımızın bize ulaşması için yeni yapılan ve bitme aşamasına gelen belediye binamızda engellilerin kullanabileceği şekilde tasarladık" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA