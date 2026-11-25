ABD Federal İletişim Komisyonu'ndan (FCC) yapılan açıklamada, ABD'li ünlü iş adamı Elon Musk'ın SpaceX şirketinin uzayda veri merkezi kurmak amacıyla yörüngeye 1 milyon uydu konuşlandırma talebinin onaylandığını açıkladı. Lisans kapsamında şirketin en geç Kasım 2033'e kadar uydu konuşlandırmaya başlaması, Kasım 2035'e kadar en az 100 bin uyduyu, Kasım 2038'e kadar ise en az 500 bin uyduyu yörüngeye yerleştirmesi gerekiyor.

ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC), ünlü ABD'li iş adamı Elon Musk'ın SpaceX şirketinin uzayda veri merkezleri oluşturmak amacıyla yörüngede 1 milyon uydu konuşlandırma talebine onay verdi. FCC'den yapılan açıklamada, yapay zeka alanında artan işlem gücü ihtiyacını karşılamayı hedefleyen SpaceX'in "'Starmind' uydu takımyıldızına" ilişkin başvurusunun onaylandığı bildirildi.

SpaceX'e sağlanan lisans kapsamında şirketin en geç Kasım 2033'e kadar uydu konuşlandırmaya başlaması, Kasım 2035'e kadar en az 100 bin uyduyu, Kasım 2038'e kadar ise en az 500 bin uyduyu yörüngeye yerleştirmesi gerekiyor.

"Starmind ve rakip uydu takımları, güneş enerjisini kullanacak"

FCC, söz konusu kararın ABD'nin uzay ve yapay zeka alanlarındaki liderliğini güçlendirecek yeni teknolojilerin geliştirilmesine olanak tanıyacağını kaydetti. FCC Başkanı Brendan Carr, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "FCC, bugün tarihi bir ilk olacak şekilde SpaceX'in uzayda veri merkezleri oluşturmak için 1 milyon uydu talebini onayladı. Starmind ve rakip uydu takımları, Amerika'nın 'Süper Zeka' (yapay zeka) alanındaki liderliğini pekiştirmek için güneş enerjisini kullanacak" ifadelerini kullandı.

FCC bunun yanı sıra, SpaceX'in uydular arası optik iletişim ağını desteklemek üzere yedek radyo frekansı bağlantılarından yararlanmasına da izin verdi.

SpaceX, uyduların neredeyse kesintisiz biçimde güneş enerjisinden faydalanarak çalışacağını, bu sayede enerji ve işletme maliyetlerinin düşeceğini ve yeryüzündeki veri merkezlerinin çevresel etkilerinin sınırlanacağını savunuyor. Şirketin planının uygulanması sürecinde, geliştirme aşamasındaki yeni nesil yeniden kullanılabilir roketi Starship'in maliyetleri azaltması bekleniyor.

Şirktler, SpaceX'in planını "gerçeklik dışı" olarak değerlendirmişti

ABD merkezli dev e-ticaret şirketi Amazon'un uydu birimi Leo ve diğer bazı şirketler, daha önce SpaceX'in planlanan sayıdaki uyduyu yörüngeye yerleştirmesinin gerçekçi olmadığı ve bunun yüzyıllar sürebileceği yönünde eleştirilerde bulundu. FCC Başkanı Carr ise bu eleştirilere karşı çıkarak SpaceX'in uydu fırlatma kapasitesini savunmuş, şirketin uydu fırlatmalarını düzenli ve hızlı şekilde gerçekleştirdiğini ifade etmişti.

SpaceX, Starlink için 42 bin uyduya kadar izin talebinde bulunmuştu

SpaceX'in 1 milyon uyduyu yörüngeye yerleştirme planını hayata geçirip geçiremeyeceği belirsizliğini koruyor. Uzayda halihazırda yaklaşık 17 bin uydu bulunduğu belirtilirken, şirketlerin tasarım esnekliği sağlamak amacıyla uydu takımyıldızları için planladıklarından daha yüksek sayılarda izin talep edebildiği biliniyor. Bu çerçevede, daha önce Starlink uydu internet ağı projesi kapsamında 42 bin uyduya kadar izin talebinde bulunan SpaceX'in mevcut durumda yörüngedeki Starlink uydularının sayısının 11 bini aştığı belirtiliyor.