Spil Dağı'nda çıkan orman yangını kontrol altına alındı

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Spil Dağı Milli Parkı'nda çıkan orman yangını, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Orman Genel Müdürlüğü 'nün müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındı.

Spil Dağı'nda Turgutalp mahallesi ile Sultan Yaylası'nın arasında kalan alanda, bir evin bahçesinde yakılan mangal, orman yangınına neden oldu. Manisa Büyükşehir Belediyesi 5 itfaiye aracı ve 4 tankerle; Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ise 2 helikopter, 1 uçak ve 13 arazöz ile yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı.