Spor, Gençlerde Bağımlılığı Önlemede Önemli Rol Oynuyor - Son Dakika
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Yerel

Spor, Gençlerde Bağımlılığı Önlemede Önemli Rol Oynuyor

Spor, Gençlerde Bağımlılığı Önlemede Önemli Rol Oynuyor
29.06.2025 10:09
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Bilal Erdoğan, gençler arasında sigara ve alkol kullanımının arttığını, sporun bu bağımlılıkları önlemede etkili olduğunu vurguladı.

Dünya Etno spor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, sigara ve alkol kullanımının gençler arasında ciddi bir artış olduğunu belirterek, "Uyuşturucuyla mücadelede durumumuz, sigara ve alkole kıyasla daha iyi. Özellikle on yıl önceye kıyasla, gençlerde sigara ve alkol kullanımında artış yaşanıyor. Tüm araştırmalar, herhangi bir spor dalıyla ilgilenmenin bu tür bağımlılıkların önlenmesinde çok önemli bir rol oynadığını gösteriyor" dedi.

Geleneksel Türk Okçuluğu'nun gelecek vizyonunun ele alındığı 'Geleneksel Türk Okçuluğu Çalıştayı', Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Topbaş'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen etkinliğe, Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz katıldı.

Çalıştayda konuşan Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, kültürel kimliğin korunmasında yerel tarih bilincinin önemine dikkat çekti. Erdoğan, "Yaşadığımız yerin tarihini çocukluktan itibaren bilmek çok önemli. Bursa'da yaşayıp da Emir Sultan'ı tanımamak büyük bir eksikliktir. Emir Sultan'ın buraya nasıl geldiğini ve o hikayenin ne anlama geldiğini bilmemek, Bursalı açısından bir kayıptır. Kendi mahallemde, 550 yıl önce Fatih Sultan Mehmet'in ordusuna namaz kıldırdığı, orada yıkık bir minarenin kalıntıları olmasına rağmen bilmiyordum. Bilseydim, belki hayatıma daha fazla anlam katardı" dedi.

Ayrıca gençler arasında artan sigara ve alkol kullanımıyla ilgili uyarılarda bulunan Bilal Erdoğan, sporun bağımlılıklarla mücadelede önemli bir araç olduğuna vurgu yaptı. Erdoğan, "Sigara ve alkol kullanımında gençler arasında ciddi bir artış var. Aslında uyuşturucuyla mücadelede durumumuz, sigara ve alkole kıyasla daha iyi. Özellikle on yıl önceye kıyasla, gençlerde sigara ve alkol kullanımında artış yaşanıyor. Tüm araştırmalar, herhangi bir spor dalıyla ilgilenmenin bu tür bağımlılıkların önlenmesinde çok önemli bir rol oynadığını gösteriyor" diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise Türkiye'de spor alanında yaşanan altyapı dönüşümüne değinerek, "Son yıllarda adeta bir spor tesisi devrimi yaşanıyor. Cumhurbaşkanımızın spora verdiği büyük destekle; stadyumlardan spor salonlarına, yüzme havuzlarından gençlik merkezlerine kadar her alanda büyük yatırımlar yapıldı. Türkiye spor organizasyonlarını düzenleyebilecek seviyede bir altyapıya sahip. Birçok branşta, gençlerimizin spor yapmasına imkan tanıyan tesislere sahibiz. Bursa da bu anlamda öne çıkan illerden biri" dedi.

Sporun bağımlılıkla mücadelede güçlü bir önleyici etkisi olduğuna dikkat çeken Bak, "Gençlik merkezlerimizde açtığımız kurslar, yaz spor okulları ve yıl boyunca devam eden spor faaliyetleri içinde özellikle geleneksel okçuluk gibi branşlarda ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Çocuklarımızı spora davet ediyoruz çünkü sporun bağımlılıkla mücadelede çok güçlü bir önleyici etkisi olduğunu biliyoruz. Spor, hem birleştirici hem de iyileştirici bir güce sahip" ifadelerini kullandı.

Bursa'da okçuluğa özel bir tesis talep edilmesi durumunda değerlendirileceğini söyleyen Bakan Bak, "Yalnızca okçuluğa özel bir tesis talebi gelirse, bunu da değerlendiririz. Toplumun talep etmesi, yöneticilerin bu yönde yönlendirme yapması önemli" dedi.

Antrenörlerin ve beden eğitimi öğretmenlerinin çocukları spora yönlendirme noktasında büyük sorumluluk taşıdığına işaret eden Bakan Bak, "Tüm spor tesislerimiz halkımıza açık ve ücretsiz. Çocuklarınızı yaz spor okullarına kayıt ettirin. Çocuğunuzu gençlik merkezlerine getirin hem resim yapmayı hem de müzik çalmasını hepsini öğretiyoruz. Geçen sene bu uygulama çok başarılı geçti, bu yıl da devam ettiriyoruz" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Spor, Gençlerde Bağımlılığı Önlemede Önemli Rol Oynuyor - Son Dakika

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