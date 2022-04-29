Sporcular Kayakla sanal ortamda atlayacak - Son Dakika
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Sporcular Kayakla sanal ortamda atlayacak

29.04.2022 09:47
Sporcular Kayakla sanal ortamda atlayacak

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyelerinden Dr. Öğretim Üyesi Deniz Bedir tarafından hazırlanan ve ülkemizi 2018 yılında Pyeongchang, 2022 Yılında ise Pekin Olimpiyatlarında temsil eden milli sporcu Fatih Arda İpçioğlu'nun bursiyer olarak yer aldığı...

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyelerinden Dr. Öğretim Üyesi Deniz Bedir tarafından hazırlanan ve ülkemizi 2018 yılında Pyeongchang, 2022 Yılında ise Pekin Olimpiyatlarında temsil eden milli sporcu Fatih Arda İpçioğlu'nun bursiyer olarak yer aldığı "Kayakla Atlama Sporcularının Performansının Artırılması Amacıyla Sanal Gerçeklik Destekli Bir Antrenman Yaklaşımının Geliştirilmesi" başlıklı proje, Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı bağlamında destek almaya hak kazandı.

Geliştirilen projede; sanal gerçeklik teknolojisiyle oluşturulacak simülatör kullanımı ile kayakla atlama sporcularının V stili ve telemark tekniklerini geliştirmelerine katkı sağlamak ve tasarlanacak sanal gerçeklik destekli antrenmanın mesafe ve teknik puan performanslarına olan etkisini, standart antrenman protokolü ile karşılaştırarak incelenmesi hedefleniyor.

Kayakla atlama sporcuları için üç boyutlu ortamda antrenman yapılabilmesini sağlayan projeye ilişkin bir değerlendirmede bulunan Proje Yürütücüsü Dr. Öğretim Üyesi Deniz Bedir: "Kayakla atlama, çeşitli yüksekliklere sahip dik bir rampadan aşağı kayarak, mümkün olduğunca yükseğe atlama ve ardından düşmeden yumuşak bir biçimde en uzak noktaya inme evrelerini içeren olimpik bir spordur. Kış olimpiyatlarında en ilgi çekici branş olma özelliğini taşıyan kayakla atlama alanında, araştırmacılar son yıllarda sporcularının performanslarını arttıracak yöntem ve teknikler üzerine daha fazla odaklanmaya başladı. Kayakla atlama sporcularının performansını arttırmanın en etkili yolu, yeterince tekrar yapabilecekleri antrenman ortamına erişebilmeleri ve farklı rampalardan kayakla atlama yaparak motor becerileri ve zihinsel kontrolü mükemmelleştirmeleridir. Fakat kayakla atlama antrenmanlarında hazırlık süresinin uzun olması, uçuş ve iniş aşamalarının yüksek sakatlık riski oluşturması gibi sebeplerle sporcuların bol tekrar yapması zorlaşmaktadır. Her ne kadar bu tekrar problemini çözmek amacıyla bazı yaklaşımlar geliştirilmiş olsa da bu yaklaşımların önemli sınırlılıkları bulunmaktadır. Proje bağlamında sanal gerçeklik destekli simülasyon ortamları, gerçek dünyada oluşturulması zor veya tehlikeli olan eğitim ortamlarında motor becerilerin geliştirilmesinde oldukça faydalı olacaktır" şeklinde konuştu. - ERZURUM

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Erzurum Teknik Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Münir Karaloğlu, Öğretim Üyesi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sporcular Kayakla sanal ortamda atlayacak - Son Dakika


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