SSB Başkanı Görgün: "Eylül ayında savunma ve havacılık sanayii ihracatımız 634 milyon dolara ulaştı" - Son Dakika
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SSB Başkanı Görgün: "Eylül ayında savunma ve havacılık sanayii ihracatımız 634 milyon dolara ulaştı"

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SSB Başkanı Görgün: "Eylül ayında savunma ve havacılık sanayii ihracatımız 634 milyon dolara ulaştı"
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Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Eylül ayında savunma ve havacılık sanayii ihracatımızın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,7 artırarak 634 milyon dolara, yılın ilk dokuz ayında ise yüzde 15,6 artışla 6 milyar 926 milyon dolara ulaştı" dedi.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Eylül ayında savunma ve havacılık sanayii ihracatımızın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,7 artırarak 634 milyon dolara, yılın ilk dokuz ayında ise yüzde 15,6 artışla 6 milyar 926 milyon dolara ulaştı" dedi.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Eylül ayı savunma ve havacılık sanayii ihracatına ilişkin açıklama yaptı. Görgün, "Eylül ayında savunma ve havacılık sanayii ihracatımızın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,7 artırarak 634 milyon dolara, yılın ilk dokuz ayında ise yüzde 15,6 artışla 6 milyar 926 milyon dolara ulaştı. Son 12 aylık ihracatımız ise yüzde 30 artışla 10 milyar 941 milyon dolar olarak gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

Bu rakamların arkasında, yüksek katma değerli ürünlerin, mühendislik yetkinliğinin, üretim kabiliyetinin ve dünyanın farklı coğrafyalarında geliştirilen iş birliklerinin olduğunu belirten Görgün, "Başkanlığımız koordinasyonunda ihracat odaklı çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyor, savunma sanayiimizin uluslararası pazarlardaki etkinliğini artırmaya devam ediyoruz. Savunma sanayiimize verdikleri destek için tüm ekosistemimiz adına Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyor; bu başarıda emeği bulunan tüm firmalarımızı ve çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyorum" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA
Haluk GörgünHavacılıkİhracatEylülYerelSon Dakika

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SON DAKİKA: SSB Başkanı Görgün: "Eylül ayında savunma ve havacılık sanayii ihracatımız 634 milyon dolara ulaştı" - Son Dakika
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