SSB'den Savunma Sanayii Yapay Zeka Çalıştayı - Son Dakika
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SSB'den Savunma Sanayii Yapay Zeka Çalıştayı

08.06.2022 10:21
SSB'den Savunma Sanayii Yapay Zeka Çalıştayı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığınca yapay zeka alanında yaşanan güncel gelişmeler ışığında savunma sanayiinde yapay zekanın tüm yönleriyle ele alınması amacıyla Savunma Sanayii Yapay Zeka Çalıştayı düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığınca yapay zeka alanında yaşanan güncel gelişmeler ışığında savunma sanayiinde yapay zekanın tüm yönleriyle ele alınması amacıyla Savunma Sanayii Yapay Zeka Çalıştayı düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nda (SSB) düzenlenen Savunma Sanayii Yapay Zeka Çalıştayı'na akademiden, ihtiyaç makamlarından, firmalardan ve SSB'den yapay zeka alanında 80'i aşkın uzman katılım sağladı. Çalıştay, uzmanların kendilerine yöneltilen sorulara, bilgisayar/tablet veya telefonlar ile interaktif olarak cevap verdikleri ayrıca görüşlerini sözlü olarak ifade ettikleri bir yöntem çerçevesinde gerçekleştirildi. Sabah oturumlarında yapay zekanın savunma alanında sunacağı kabiliyetler, katkı sağlayacağı savunma sistemleri, yapay zeka kullanımı konusunda problem alanları/zorluklar/engeller ile yapay zeka dönüşümü için en öncelikli konular uzmanların girdileri ile tartışıldı. Öğleden sonra ise sabah oturumlarında yapılan tartışmalarda ortaya çıkan 6 odak konu için ihtiyaçlar ve öneriler yine uzmanları girdileri ile detaylı olarak değerlendirildi. Çalıştay, uzmanlardan çalıştay esnasında alınan girdilerle oluşturulan ilk sonuçların tüm katılımcılarla paylaşıldığı sunum ile sona erdi. Çalıştay sonunda oluşan çıktıların Savunma Sanayii Yapay Zeka Stratejisine girdi oluşturması hedefleniyor. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel SSB'den Savunma Sanayii Yapay Zeka Çalıştayı - Son Dakika

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