SSB heyeti ETÜ'de YÜTAM çalışmalarını inceleyerek ortak Ar-Ge projelerini değerlendirdi - Son Dakika
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SSB heyeti ETÜ'de YÜTAM çalışmalarını inceleyerek ortak Ar-Ge projelerini değerlendirdi

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SSB heyeti ETÜ\'de YÜTAM çalışmalarını inceleyerek ortak Ar-Ge projelerini değerlendirdi
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SSB Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi Daire Başkanı Zübeyde Arslanoğlu ve heyeti, ETÜ'de Rektör Bülent Çakmak ve üst yönetimle görüştü. YÜTAM'da biyoteknoloji, batarya, eklemeli imalat, fotonik ve iki boyutlu malzeme çalışmaları ile ortak Ar-Ge projeleri ele alındı.

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi Daire Başkanı Zübeyde Arslanoğlu ve beraberindeki heyet, Erzurum Teknik Üniversitesi'ni (ETÜ) ziyaret ederek üniversitenin araştırma altyapısı, ortak proje geliştirme imkanları ve yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesine yönelik iş birliği fırsatlarını değerlendirdi.

SSB Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi Daire Başkanı Zübeyde Arslanoğlu başkanlığındaki heyet, ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ve üniversite üst yönetimiyle bir araya geldi. Görüşmede, üniversitenin bilimsel araştırma kapasitesi, teknolojik altyapısı ve savunma sanayisinin öncelikli alanlarına katkı sunabilecek akademik çalışmaları ele alındı.

Programın devamında Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezini (YÜTAM) ziyaret eden heyet, merkez bünyesinde faaliyet gösteren çalışma gruplarının liderleri ve araştırma ekipleriyle bir araya geldi. Ziyaret kapsamında biyoteknoloji, batarya teknolojileri, eklemeli imalat, fotonik ve iki boyutlu malzemeler alanlarında yürütülen çalışmalar hakkında sunumlar gerçekleştirildi.

Toplantılarda, stratejik öneme sahip biyoteknolojik ürünlerin geliştirilmesi ve üretimi, yenilikçi batarya termal yönetim sistemleri, eklemeli imalatta tasarım ve üretim süreçleri, fotonik teknolojiler ile iki boyutlu malzemelerin üretimi ve uygulama alanları üzerinde duruldu. Araştırma gruplarının mevcut çalışmaları ve teknik yetkinlikleri değerlendirilirken, söz konusu alanlarda geliştirilebilecek ortak AR-GE projeleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmelerde ayrıca ETÜ'nün laboratuvar altyapısı, akademik bilgi birikimi ve disiplinler arası araştırma kapasitesinin savunma sanayisinin ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirilmesine yönelik imkanlar ele alındı. Bilimsel çalışmaların teknolojik çıktılara dönüştürülmesi, yerli ve milli üretim kapasitesinin geliştirilmesi ve kurumlar arasında sürdürülebilir araştırma iş birliklerinin oluşturulması konuları ziyaretin öne çıkan gündem başlıkları arasında yer aldı.

Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, üniversitelerin Türkiye'nin teknolojik bağımsızlık hedeflerine ulaşmasında önemli sorumluluklar üstlendiğini belirterek, "Erzurum Teknik Üniversitesi olarak sahip olduğumuz bilimsel bilgi birikimini ve güçlü araştırma altyapımızı ülkemizin stratejik hedefleri doğrultusunda değerlendirmeye büyük önem veriyoruz. YÜTAM bünyesinde farklı disiplinlerde yürüttüğümüz çalışmaların savunma sanayimizin ihtiyaçlarıyla buluşturulması, yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesi açısından önemli fırsatlar sunuyor. Savunma Sanayii Başkanlığımızla gerçekleştirdiğimiz bu görüşmelerin ortak araştırma projelerine ve somut teknolojik çıktılara zemin hazırlamasını temenni ediyoruz. Üniversitemizin araştırma kapasitesine gösterdikleri ilgi ve yapıcı değerlendirmeleri dolayısıyla Sayın Zübeyde Arslanoğlu'na ve beraberindeki heyete teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
TeknolojiRektörEğitimYerelSon Dakika

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