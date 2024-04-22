STGM, \'Gelecek Kuşaklar\' etkinliğiyle sivil toplum kuruluşları ve çocukları bir araya getirdi

Yerel

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği (STGM), "Gelecek Kuşaklar" adını verdiği etkinlik serisinde sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çocukları Erzurum'da bir araya getirdi.

İhsan Doğramacı Vakfı Özel Bilkent Erzurum Laboratuvar Lisesinde gerçekleşen programa Doğu Anadolu Tarımsal Üreticiler ve Besiciler Birliği Derneği Başkanı Çiğdem Ilıcalı, Erzurum Yeni Medya Derneği Başkanı Gamze İspirli, Türk Anneler Derneği Erzurum Şubesi Başkan Yardımcısı Ayşe Kavaz, Sivil Toplum Destekleme Derneği temsilcileri ve çocuklar katıldı.

Programda bilinçli medya kullanımı, çevre bilinci, kadın hakları ve tarımsal üretim konusunda İhsan Doğramacı Vakfı Özel Bilkent Erzurum Laboratuvar Lisesi öğrencileriyle birlikte ortak akıl toplantıları ve atölye çalışmaları gerçekleştirildi.

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği Politika Geliştirme Koordinatörü Necmettin Yemiş, projeyle ilgili açıklamalarda bulundu. Yemiş şunları söyledi, "Çocukların farklı konulardaki gelecek perspektiflerini anlamak, onlardan öğrenme süreçlerine dair bilgi edinmek, bu konularda çalışan STÖ'lerin çocukların bakış açılarını ve söylemlerini daha etkin olarak nasıl dikkate alabileceklerini fark etmelerine katkıda bulunmak amaçlanıyor. Gelecek Kuşaklar Buluşmaları, çocuk çalışmaları konusunda uzman bir kolaylaştırıcının rehberliğinde farklı illerde ve farklı tarihlerde gerçekleştiriliyor. Çocuklara yöneltilen sorular aracılığıyla onların gelecek hayallerinin, dil kullanımlarının, değerlerinin ve anlam dünyalarının keşfetmenin amaçlandığı buluşmalarda belirlenen bir sorun için taraflardan çözüm önerileri alınıyor. Bu öneriler ışığında gruplar arasındaki tartışma yöntemleri, sorun algılama süreçleri ve çözüm üretme biçimleri üzerinde duruluyor. Bu etkinliklerde, Sivil Toplum Kuruluşu (STK) Temsilcileri ile çocuklar arasında diyalog kurulması sağlanırken STK temsilcilerinin çocukların öğrenme süreçlerine dair bilgi edinmelerine ve ihtiyaçlarını anlamalarına katkı sunuluyor. Ayrıca bu buluşmalar, çocuklar için tasarlanacak çalışmaların çocuklarla birlikte tasarlanmasını da deneyimlemeye fırsat oluşturuyor. Bu sayede STK'lardan çocukların katılımını gözeterek daha etkili ve sürdürülebilir çalışmalar yürütmeleri bekleniyor"

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği Uzmanı Mehtap Taşkın da proje konusunda katılımcıları bilgilendirerek, etkinliğinin koordinasyonunu gerçekleştirdi.

Program sonunda Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği Politika Geliştirme Koordinatörü Yemiş, STK Temsilcileri ve çocuklara teşekkür belgesi verdi. - ERZURUM