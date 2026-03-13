Stratonikeia ve Lagina'da Restorasyon Eğitimleri - Son Dakika
Stratonikeia ve Lagina'da Restorasyon Eğitimleri

Stratonikeia ve Lagina\'da Restorasyon Eğitimleri
13.03.2026 08:46
Yatağan'daki antik kentlerde öğrenciler, tarihi yapıların restorasyonunda deneyim kazanıyor.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde yer alan ve Karia bölgesinin en önemli antik kentleri arasında gösterilen Stratonikeia Antik Kenti ve Lagina Antik Kenti'nde yürütülen kazı ve restorasyon çalışmaları, yalnızca tarihi gün yüzüne çıkarmakla kalmıyor, aynı zamanda geleceğin restoratörlerinin yetişmesine de katkı sağlıyor.

Pamukkale Üniversitesi Buldan Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Programı öğrencileri, Pamukkale Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi tarafından yürütülen kazı çalışmalarında aktif olarak yer alıyor. Öğrenciler, 3+1 İSME programı kapsamında sahada gerçekleştirilen koruma ve onarım uygulamalarını uzmanların kontrolünde öğreniyor.

Dünyanın en büyük mermer kentlerinden biri olarak bilinen Stratonikeia Antik Kenti, Helenistik dönemden Osmanlı dönemine kadar birçok medeniyetin izlerini taşıyan önemli bir yerleşim olarak dikkat çekiyor. Lagina Antik Kenti ise antik dönemde Tanrıça Hekate'ye adanmış önemli bir kutsal alan olarak biliniyor ve Stratonikeia ile antik çağda kutsal bir yol ile birbirine bağlanmasıyla öne çıkıyor.

Kazı alanında yürütülen çalışmalar sayesinde öğrenciler, tarihi yapıların korunması ve restorasyonu konusunda hem teorik hem de uygulamalı eğitim alarak kültürel mirasın korunmasına katkı sağlayacak donanımlı restoratörler olarak yetişiyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Yerel, Son Dakika

Yerel Haberler, Yerel, Son Dakika

08:48
SON DAKİKA: Stratonikeia ve Lagina'da Restorasyon Eğitimleri - Son Dakika
