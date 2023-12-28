Su borusu patladı, yollar dereye döndü

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde eski su borularını değiştirme çalışmasında patlayan su borusu, sokak ve ana yolu göle çevirdi.

Taşeron firma tarafından Fevzi Çakmak Mahallesi Atabey Sokak'ta yapılan eski su borularını yenileme çalışması esnasında su borusu patladı. Dere gibi akan su kısa sürede ara sokakları ve Samsun- Sinop yolunu göle çevirdi. Akan su nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Ara sokakta yolun karşısına geçemeyen bir çocuk ise bir vatandaş tarafından kucağa alınarak karşıya geçirildi.

Vananın kapatılmasının ardından sular çekildi.