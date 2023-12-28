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Su borusu patladı, yollar dereye döndü - Son Dakika
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Su borusu patladı, yollar dereye döndü

Samsun'un Bafra ilçesinde eski su borularını değiştirme çalışması sırasında patlayan su borusu, sokak ve ana yolu göle çevirdi. Fevzi Çakmak Mahallesi Atabey Sokak'ta gerçekleştirilen çalışma esnasında meydana gelen patlama sonucunda dere gibi akan su, ara sokakları ve Samsun-Sinop yolunu su altında bıraktı. Sürücüler zor anlar yaşarken, bir çocuk ise vatandaşlar tarafından karşıya geçirildi. Vana kapatıldıktan sonra sular çekildi.

Su borusu patladı, yollar dereye döndü
28.12.2023 - 20:06,
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Su borusu patladı, yollar dereye döndü

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde eski su borularını değiştirme çalışmasında patlayan su borusu, sokak ve ana yolu göle çevirdi.

Taşeron firma tarafından Fevzi Çakmak Mahallesi Atabey Sokak'ta yapılan eski su borularını yenileme çalışması esnasında su borusu patladı. Dere gibi akan su kısa sürede ara sokakları ve Samsun- Sinop yolunu göle çevirdi. Akan su nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Ara sokakta yolun karşısına geçemeyen bir çocuk ise bir vatandaş tarafından kucağa alınarak karşıya geçirildi.

Vananın kapatılmasının ardından sular çekildi.

Kaynak: İHA
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