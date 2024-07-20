Su deposuna düşen eşeği köylüler kurtardı
KASTAMONU - Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde su deposuna düşen eşek, köylüler tarafından kepçe yardımıyla kurtarıldı.
Kastamonu'nun Azdavay ilçesine bağlı Üyük köyünde kullanılmayan su deposuna eşek düştü. Su deposundan gelen sesi duyan vatandaşlar, eşeği kurtarmak için çalışma başlattı. Su deposuna düşen eşek, kepçe yardımıyla kurtarıldı.
Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen eşek, sahibine teslim edildi.
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