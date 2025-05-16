Su Kanalında Mahsur Kalan Kedi İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

Su kanalında mahsur kalan kedinin yardımına itfaiye ekipleri koştu

HATAY - Hatay'ın Payas ilçesinde su kanalında mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Payas ilçesi Karbeyaz Mahallesi'nde bulunan su kanalına kedi düştü. Su kanalına düşüp mahsur kalan kedinin sesini duyan vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, su kanalına düşüp mahsur kalan kediyi kurtardı. Ekipler tarafından kurtarılan kedi, doğaya bırakıldı.