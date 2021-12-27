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Su sayaçları için 'don' uyarısı - Son Dakika

Su sayaçları için 'don' uyarısı

27.12.2021 02:36
Su sayaçları için 'don' uyarısı

Bayburt'ta havaların aşırı soğumasıyla birlikte su sayaçlarının donabileceğini belirtilerek, vatandaşlar uyarıldı.

Bayburt'ta havaların aşırı soğumasıyla birlikte su sayaçlarının donabileceğini belirtilerek, vatandaşlar uyarıldı.

Konuya ilişkin yapılan uyarıda, soğuk havanın su sayaçlarına zarar verdiği, bu durumda soğuğa karşı herhangi bir yalıtımı olmayan su sayaçlarının belirli bir süre kullanılmadığında donduğuna dikkat çekildi. Açıkta bulunan su sayaçlarının koruyucu materyaller ile kaplanması gerektiği belirtilerek donan su sayaçları ile borulara kesinlikle ateş veya sıcak suyla müdahale edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Herhangi bir mağduriyetle karşılaşmamak için su sayaçları ile tesisat borularının soğuktan mutlaka korunması gerektiği kaydedilerek, "Ülkemizde olduğu gibi şehrimizde de soğuk havaların etkisi hissedilmeye başlandı. Özellikle kar yağışları sonrası düşen hava sıcaklıkları nedeniyle açıkta bulunan su sayaçlarının donma tehlikesi altında kalmakta. Sayaçların ve su tesisatlarının donmaya karşı korunması gerekmektedir" bilgilendirilmesine yer verildi. - BAYBURT

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Bayburt, su, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Su sayaçları için 'don' uyarısı - Son Dakika


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