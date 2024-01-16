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SUBÜ Dağcılık ve Doğa Sporları Topluluğu Otizmli Çocukları Tırmanış Sporuyla Tanıştırdı - Son Dakika
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SUBÜ Dağcılık ve Doğa Sporları Topluluğu Otizmli Çocukları Tırmanış Sporuyla Tanıştırdı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Dağcılık ve Doğa Sporları Topluluğu, Kariyer Planlama ve İnsan Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Otizm Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin katkılarıyla otizmli çocuklara yönelik olarak 'Farklılıklarımız Gücümüzdür' isimli bir etkinlik düzenledi. Etkinlikle otizmli çocuklar tırmanış sporu ile tanıştırıldı. SUBÜ Spor Bilimleri Fakültesi'nde bulunan spor salonundaki tırmanış alanında gerçekleştirilen etkinlikte topluluk öğrencileri otizmli çocuklarla yakından ilgilendi ve spora ilişkin bilgiler verdi.

SUBÜ Dağcılık ve Doğa Sporları Topluluğu Otizmli Çocukları Tırmanış Sporuyla Tanıştırdı
16.01.2024 - 14:17,
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SUBÜ Dağcılık ve Doğa Sporları Topluluğu öğrencileri, düzenledikleri etkinlikle otizmli çocukları tırmanış sporu ile tanıştırdılar.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Dağcılık ve Doğa Sporları Topluluğu, Kariyer Planlama ve İnsan Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Otizm Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin katkılarıyla otizmli çocuklara yönelik olarak "Farklılıklarımız Gücümüzdür" isimli bir etkinlik düzenledi. Etkinlikle otizmli çocuklar tırmanış sporu ile tanıştırıldı. SUBÜ Spor Bilimleri Fakültesi'nde bulunan spor salonundaki tırmanış alanında gerçekleştirilen etkinlikte topluluk öğrencileri otizmli çocuklarla yakından ilgilendi ve spora ilişkin bilgiler verdi. - SAKARYA

Kaynak: İHA
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