SUBÜ'lü öğrenciler, Poyrazlar'da doğanın keyfini çıkardı - Son Dakika
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SUBÜ'lü öğrenciler, Poyrazlar'da doğanın keyfini çıkardı

05.03.2022 12:45
SUBÜ'lü öğrenciler, Poyrazlar'da doğanın keyfini çıkardı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde (SUBÜ) Bahar Yarıyılının başlamasıyla birlikte ilk doğa yürüyüşü etkinliği Poyrazlar'da gerçekleştirildi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde (SUBÜ) Bahar Yarıyılının başlamasıyla birlikte ilk doğa yürüyüşü etkinliği Poyrazlar'da gerçekleştirildi.

Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinliğe aralarında öğrenci, akademisyen ve idari personellerin bulunduğu 170 kişi katıldı. Doğanın tadını çıkaran ve bir yandan da spor yapan ekibe Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Murat Şen rehberlik etti. SUBÜ Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yeni dönemde havaların da ısınmasıyla birlikte birçok üniversite dışı etkinliğimiz olacak. Bunlardan ilkini şehrimizin doğa harikalarından Poyrazlar'da gerçekleştirdik. Öğrencilerimizin hem faaliyetlerde bulunarak bir araya gelmelerini, hem de şehrimizin güzelliklerini tanımalarını önemsiyoruz" denildi. - SAKARYA

SUBÜ'lü öğrenciler, Poyrazlar'da doğanın keyfini çıkardı
SUBÜ'lü öğrenciler, Poyrazlar'da doğanın keyfini çıkardı
SUBÜ'lü öğrenciler, Poyrazlar'da doğanın keyfini çıkardı

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Spor Bilimleri Fakültesi, Öğretim Görevlisi, Murat Şen, Sakarya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel SUBÜ'lü öğrenciler, Poyrazlar'da doğanın keyfini çıkardı - Son Dakika


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