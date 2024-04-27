SUBÜ öğrenci ve personelleri Sapanca'da sahil yürüyüşü düzenledi - Son Dakika
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Yerel

SUBÜ öğrenci ve personelleri Sapanca'da sahil yürüyüşü düzenledi

SUBÜ öğrenci ve personelleri Sapanca\'da sahil yürüyüşü düzenledi

SUBÜ'nün öğrenci ve personellerinden oluşan 50 kişilik bir ekip, Sapanca Uzunkum Mahallesi'nde düzenlenen sahil yürüyüşünde bölgenin güzelliklerini keşfetti. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, kültürel ve sportif faaliyetlerin devam edeceği ve etkinliklere ilişkin detayların üniversitenin sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacağı belirtildi.

27.04.2024 13:40
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SUBÜ'nün öğrenci ve personellerinden oluşan bir ekip, Sapanca Uzunkum Mahallesi'nde düzenlenen sahil yürüyüşünde bölgenin güzelliklerini keşfetti.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve Spor Bilimleri Fakültesi iş birliği ile Sapanca'nın Uzunkum Mahallesi'nde bir etkinlik düzenlendi. Öğrenci ve personellerden oluşan 50 kişilik ekip, sahilde yürüyüş yaparak bölgenin güzelliklerini keşfetme fırsatı yakaladı. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada; kültürel ve sportif faaliyetler ile tanıtıcı gezilerin devam edeceği, etkinliklere ilişkin detayların üniversitenin sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacağı ifade edildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel SUBÜ öğrenci ve personelleri Sapanca'da sahil yürüyüşü düzenledi - Son Dakika

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