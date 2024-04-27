SUBÜ öğrenci ve personelleri Sapanca\'da sahil yürüyüşü düzenledi

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SUBÜ'nün öğrenci ve personellerinden oluşan bir ekip, Sapanca Uzunkum Mahallesi'nde düzenlenen sahil yürüyüşünde bölgenin güzelliklerini keşfetti.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve Spor Bilimleri Fakültesi iş birliği ile Sapanca'nın Uzunkum Mahallesi'nde bir etkinlik düzenlendi. Öğrenci ve personellerden oluşan 50 kişilik ekip, sahilde yürüyüş yaparak bölgenin güzelliklerini keşfetme fırsatı yakaladı. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada; kültürel ve sportif faaliyetler ile tanıtıcı gezilerin devam edeceği, etkinliklere ilişkin detayların üniversitenin sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacağı ifade edildi. - SAKARYA