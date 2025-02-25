Sudan Ordusu, TB2 SİHA'larla Önemli Zafer Elde Etti

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Sudan ordusu, Türkiye'den tedarik edilen Bayraktar TB2 SİHA'larıyla El-Ubeyd kentinin kuşatmasını kırarak Hızlı Destek Kuvvetleri'ne (RSF) darbe vurdu.

Sudan ordusu ile paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasındaki çatışmalar devam ediyor. Sudan ordusunun Kasım ayında ilk kez sınırlı sayıda olarak operasyonel hale getirdiği Türk yapımı Bayraktar İHA'larıyla ülkenin Kuzey Kordofan eyaletinin merkezi El-Ubeyd kentinde, RSF'ye karşı önemli bir başarı elde etti. Ordu tarafından yapılan açıklamada, şehrin doğusundaki birliklerle birlikte RSF kuşatmasının kırıldığı belirtildi. Sudan ordusu, ayrıca Beyaz Nil eyaletindeki Kuteybe kentini de kontrol altına aldığını duyurdu.

Başkent Hartum ile Darfur bölgesi arasındaki kritik ulaşım hatlarını kontrol eden stratejik öneme sahip El-Ubeyd kentinin kontrolün sağlanması, çatışmaların gidişatını büyük bir şekilde değiştirebileceği kaydediliyor.

"Al-Faşir'in kurtuluşu için de kritik bir adım"

Sudan Maliye Bakanı Gibril İbrahim, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında El-Ubeyd kentinin kuşatmasının kırıldığını ifade ederek, "Bugünkü stratejik zafer, büyük zafer yolunda önemli bir aşamadır. El-Ubeyd zaferi RSF'nin Mayıs ayından bu yana kuşatma altında tutulan Kuzey Darfur'un başkenti Al-Faşir'in kurtuluşu için de kritik bir adım" dedi. İbrahim,

RSF'nin topçu sistemlerini imha etti

Sudan Tribune gazetesine konuşan üst düzey Sudanlı askeri bir yetkili, TB2'lerin RSF'ye ait topçu sistemlerini nokta atışıyla imha ettiğini ve RSF'nin savaş kapasitesini önemli ölçüde azalttığını söyledi. - HARTUM