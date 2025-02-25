Sudan Ordusu, TB2 SİHA'larla Önemli Zafer Elde Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Sudan Ordusu, TB2 SİHA'larla Önemli Zafer Elde Etti

Sudan ordusu, Türkiye'den alınan TB2 SİHA'larla RSF'nin kuşatmasını kırarak stratejik başarı kazandı.

25.02.2025 11:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sudan ordusu, Türkiye'den tedarik edilen Bayraktar TB2 SİHA'larıyla El-Ubeyd kentinin kuşatmasını kırarak Hızlı Destek Kuvvetleri'ne (RSF) darbe vurdu.

Sudan ordusu ile paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasındaki çatışmalar devam ediyor. Sudan ordusunun Kasım ayında ilk kez sınırlı sayıda olarak operasyonel hale getirdiği Türk yapımı Bayraktar İHA'larıyla ülkenin Kuzey Kordofan eyaletinin merkezi El-Ubeyd kentinde, RSF'ye karşı önemli bir başarı elde etti. Ordu tarafından yapılan açıklamada, şehrin doğusundaki birliklerle birlikte RSF kuşatmasının kırıldığı belirtildi. Sudan ordusu, ayrıca Beyaz Nil eyaletindeki Kuteybe kentini de kontrol altına aldığını duyurdu.

Başkent Hartum ile Darfur bölgesi arasındaki kritik ulaşım hatlarını kontrol eden stratejik öneme sahip El-Ubeyd kentinin kontrolün sağlanması, çatışmaların gidişatını büyük bir şekilde değiştirebileceği kaydediliyor.

"Al-Faşir'in kurtuluşu için de kritik bir adım"

Sudan Maliye Bakanı Gibril İbrahim, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında El-Ubeyd kentinin kuşatmasının kırıldığını ifade ederek, "Bugünkü stratejik zafer, büyük zafer yolunda önemli bir aşamadır. El-Ubeyd zaferi RSF'nin Mayıs ayından bu yana kuşatma altında tutulan Kuzey Darfur'un başkenti Al-Faşir'in kurtuluşu için de kritik bir adım" dedi. İbrahim,

RSF'nin topçu sistemlerini imha etti

Sudan Tribune gazetesine konuşan üst düzey Sudanlı askeri bir yetkili, TB2'lerin RSF'ye ait topçu sistemlerini nokta atışıyla imha ettiğini ve RSF'nin savaş kapasitesini önemli ölçüde azalttığını söyledi. - HARTUM

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Politika, Türkiye, hartum, Sudan, Yerel, Dünya, SİHA, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sudan Ordusu, TB2 SİHA'larla Önemli Zafer Elde Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:52 Dünyaya rezil olduk ’’Maymun krizi’’ bütün Avrupa’da Dünyaya rezil olduk! ''Maymun krizi'' bütün Avrupa'da
11:37 Kulisleri sarsan iddia: CHP’den AK Parti’ye vekil transferine hazır olun Kulisleri sarsan iddia: CHP'den AK Parti'ye vekil transferine hazır olun
11:32 AK Parti MKYK’ya giren Mesut Özil sessizliğini bozdu AK Parti MKYK'ya giren Mesut Özil sessizliğini bozdu
11:23 28 Şubat’ta ne olacak Simpsonlar’ın işaret ettiği “kıyamet“ tarihi geldi 28 Şubat'ta ne olacak? Simpsonlar'ın işaret ettiği "kıyamet" tarihi geldi
11:03 Kayyum atanan Maydonoz Döner’den ilk açıklama Kayyum atanan Maydonoz Döner'den ilk açıklama
16:49 Burak Çelik’ten müjdeli haber Ünlü oyuncu baba oluyor Burak Çelik'ten müjdeli haber! Ünlü oyuncu baba oluyor
16:49 Geçen sezon ortalığı birbirine katmıştı Ali Koç’tan flaş derbi kararı Geçen sezon ortalığı birbirine katmıştı! Ali Koç'tan flaş derbi kararı
16:44 Yasak aşkla suçlanan diş hekimi yaşam savaşını kaybetti Yasak aşkla suçlanan diş hekimi yaşam savaşını kaybetti
16:35 Galatasaray-Fenerbahçe derbisini kaçak izleyeceklere kötü haber Galatasaray-Fenerbahçe derbisini kaçak izleyeceklere kötü haber
16:13 Dursun Özbek’ten derbi öncesi taraftarlara net mesaj Dursun Özbek'ten derbi öncesi taraftarlara net mesaj
16:12 Kız isteme törenine damga vuran an Damat bunu hiç beklemiyordu Kız isteme törenine damga vuran an! Damat bunu hiç beklemiyordu
16:09 Okan Yalabık, aşk orucunu bozdu Okan Yalabık, aşk orucunu bozdu
16:00 Şampiyonluğa oynayan futbolcular idmana çıkmadı Şampiyonluğa oynayan futbolcular idmana çıkmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2025 12:01:56. #1.11#
SON DAKİKA: Sudan Ordusu, TB2 SİHA'larla Önemli Zafer Elde Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.