Şuhut'ta 15 Temmuz Şehitleri İçin Mevlid Programı - Son Dakika
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Şuhut'ta 15 Temmuz Şehitleri İçin Mevlid Programı

Şuhut\'ta 15 Temmuz Şehitleri İçin Mevlid Programı
15.07.2026 20:02
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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, 15 Temmuz şehitleri ve tüm vatan kahramanları için Ulu Camii'nde mevlid-i şerif ve dua programı düzenlendi. İlçe Müftülüğü organizasyonuyla gerçekleşen etkinlikte birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programları çerçevesinde şehitler için Ulu Camii'nde mevlid-i şerif programı gerçekleştirildi.

Şuhut İlçe Müftülüğü tarafından organize edilen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, başta 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan kahramanlar olmak üzere, vatanın bölünmez bütünlüğü, milletin bağımsızlığı ve kutsal değerleri uğruna canlarını feda eden tüm şehitler rahmet, minnet ve dualarla anıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlid-i şerif'in okunmasının ardından Şuhut İlçe Müftüsü Ali Üney, aziz şehitlerin ruhlarına ithafen dua etti.

Program boyunca birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları verilirken, 15 Temmuz'da milletin ortaya koyduğu destansı direnişin unutulmaması gerektiği vurgulandı. Katılımcılar, şehitlerin emaneti olan vatanın ilelebet korunacağına olan inançlarını ifade etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şuhut'ta 15 Temmuz Şehitleri İçin Mevlid Programı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şuhut'ta 15 Temmuz Şehitleri İçin Mevlid Programı - Son Dakika
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