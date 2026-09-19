Şuhut’ta 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü, ilçe protokolü, gaziler ve vatandaşların katılımıyla düzenlenen törenle kutlandı.

Şuhut Atatürk Parkı'nda gerçekleştirilen program, Atatürk büstüne çelenk sunulmasıyla başladı. Törene Şuhut Kaymakamı İzzet Cem Eser, Belediye Başkan Yardımcısı Yalçın Özgür, İlçe Emniyet Müdürü Atilla Çınar, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mehmet Özcan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Bozkurt, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Programın devamında Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı personeli İbrahim Çalışkan ile Şuhut Gaziler Derneği üyesi Gazi Nazır Evren, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar gerçekleştirdi. Konuşmalarda, vatanın bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğü uğruna mücadele eden gazilerin taşıdığı önem vurgulanarak, şehitler ve gaziler minnet ve şükranla anıldı.

Atatürk Parkı'ndaki törenin ardından ilçe protokolü ve gaziler, Şuhut Şehitliği'ni ziyaret etti. Şehitlikte düzenlenen programda, vatan uğruna hayatını kaybeden şehitler ve gaziler için dualar edildi.

Gaziler Günü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinliklerde, şehitlerin aziz hatırası ve gazilerin fedakarlıkları bir kez daha yad edildi.

Programın son bölümünde ise Şuhut Gaziler Derneği Başkanı Eftar Aslan ve dernek yönetim kurulu üyeleri ziyaret edildi.