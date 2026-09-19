Şuhut’ta 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şuhut’ta 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şuhut’ta 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü, ilçe protokolü, gaziler ve vatandaşların katılımıyla düzenlenen törenle kutlandı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü, ilçe protokolü, gaziler ve vatandaşların katılımıyla düzenlenen törenle kutlandı.

Şuhut Atatürk Parkı'nda gerçekleştirilen program, Atatürk büstüne çelenk sunulmasıyla başladı. Törene Şuhut Kaymakamı İzzet Cem Eser, Belediye Başkan Yardımcısı Yalçın Özgür, İlçe Emniyet Müdürü Atilla Çınar, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mehmet Özcan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Bozkurt, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Programın devamında Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı personeli İbrahim Çalışkan ile Şuhut Gaziler Derneği üyesi Gazi Nazır Evren, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar gerçekleştirdi. Konuşmalarda, vatanın bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğü uğruna mücadele eden gazilerin taşıdığı önem vurgulanarak, şehitler ve gaziler minnet ve şükranla anıldı.

Atatürk Parkı'ndaki törenin ardından ilçe protokolü ve gaziler, Şuhut Şehitliği'ni ziyaret etti. Şehitlikte düzenlenen programda, vatan uğruna hayatını kaybeden şehitler ve gaziler için dualar edildi.

Gaziler Günü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinliklerde, şehitlerin aziz hatırası ve gazilerin fedakarlıkları bir kez daha yad edildi.

Programın son bölümünde ise Şuhut Gaziler Derneği Başkanı Eftar Aslan ve dernek yönetim kurulu üyeleri ziyaret edildi.

Kaynak: İHA
19 Eylül Gaziler GünüŞuhutAfyonYaşamYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

149 yıl sonra ilk kez Prof. Dr. Yaşar’dan “Mega El Nino“ uyarısı 149 yıl sonra ilk kez! Prof. Dr. Yaşar'dan "Mega El Nino" uyarısı
Türkiye’de bir ilk Kilosu altın değerinde, yeni gelir kapısı oldu Türkiye'de bir ilk! Kilosu altın değerinde, yeni gelir kapısı oldu
Esad’ın cezaevi müdürüne ABD’de hapis şoku Şimdi hesap ödeme zamanı Esad'ın cezaevi müdürüne ABD'de hapis şoku! Şimdi hesap ödeme zamanı
“Şehidin adı siliniyor“ iddiasına yalanlama Protokol şartı ortaya çıktı "Şehidin adı siliniyor" iddiasına yalanlama! Protokol şartı ortaya çıktı
Nijerya’da gözaltına alınan 37 kişi polis nezaretinde öldü Salgın hastalık mı, toplu katliam mı Nijerya'da gözaltına alınan 37 kişi polis nezaretinde öldü! Salgın hastalık mı, toplu katliam mı?
Galatasaray maçı öncesi Barcelona’da kaleci krizi Galatasaray maçı öncesi Barcelona'da kaleci krizi
13:10
Yeşilçam’ın unutulmaz yüzüydü: İşte Selvi Boylum Al Yazmalım’ın Cemşit’inin son hali
Yeşilçam'ın unutulmaz yüzüydü: İşte Selvi Boylum Al Yazmalım’ın Cemşit’inin son hali
13:03
KKTC’de batan gemide bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
KKTC'de batan gemide bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
12:53
Galatasaray’ın yıldızı 27 yaşında milli takımı bıraktı
Galatasaray’ın yıldızı 27 yaşında milli takımı bıraktı
12:31
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den ‘İl Emri’ açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den ‘İl Emri’ açıklaması
11:30
Ara tatiller kaldırılıyor mu Bakan Tekin, tartışmalara son noktayı koydu
Ara tatiller kaldırılıyor mu? Bakan Tekin, tartışmalara son noktayı koydu
11:09
İsrail bağlantılı dolandırıcılık şebekesine operasyonda 201 kişi gözaltına alındı
İsrail bağlantılı dolandırıcılık şebekesine operasyonda 201 kişi gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2026 13:17:22. #7.12#
SON DAKİKA: Şuhut’ta 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement