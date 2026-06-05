Şuhut\'ta Hayat Boyu Öğrenme Sergisi

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi tarafından "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" çerçevesinde düzenlenen yıl sonu sergisi vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Kursiyerlerin yıl boyunca emek vererek hazırladığı birbirinden değerli eserler, düzenlenen törenle ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Şuhut Halk Eğitimi Merkezi'nde gerçekleştirilen sergide; el sanatları, nakış, giyim üretimi, dekoratif ürünler ve çeşitli sanatsal çalışmalar yer aldı. Kursiyerlerin büyük özveriyle hazırladığı el emeği göz nuru eserler, ziyaretçiler tarafından ilgiyle incelendi. Sergi, hem kursiyerlerin yeteneklerini ortaya koymalarına hem de hayat boyu öğrenme kültürünün öneminin vurgulanmasına katkı sağladı.

Açılış programına ilçe protokolü, kamu kurum temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Katılımcılar sergi alanını inceleyerek kursiyerlerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Programda, bireylerin her yaşta eğitim ve üretim süreçlerine katılmasının toplumsal kalkınma açısından taşıdığı öneme dikkat çekildi. - AFYONKARAHİSAR