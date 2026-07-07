Şuhut\'ta şehit ailesine anlamlı ziyaret

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, devletin şehit ailelerine verdiği değeri bir kez daha gösteren anlamlı bir ziyaret gerçekleştirildi.

Şuhut Kaymakamı İzzet Cem Eser, İlçe Emniyet Müdürü Atilla Çınar ile birlikte Şehit Piyade Uzman Çavuş Yasin Çubuk'un babası Lokman Çubuk'u evinde ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette, şehit babası Lokman Çubuk ile bir süre sohbet eden Kaymakam Eser ve Çınar, devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu vurguladı.

Ziyaret sırasında şehit Yasin Çubuk dualarla anılırken, aileye sabır ve sağlık temennileri iletildi. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada, şehitlerin aziz hatırasının milletin gönlünde daima yaşayacağı ifade edildi.

Kaymakam Eser, vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerin emanetleri olan ailelerin her zaman baş tacı olduğunu belirterek, devletin tüm imkanlarıyla şehit yakınlarının yanında olmaya devam edeceğini dile getirdi. - AFYONKARAHİSAR