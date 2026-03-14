Şuhut\'ta Ramazan Dayanışması

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Ramazan ayının manevi atmosferi yardımlaşma ve dayanışma ile taçlandı.

Şuhut Dosteli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Şuhut Vakfı'nın ortaklaşa yürüttüğü yardım çalışmaları çerçevesinde yüzlerce ihtiyaç sahibi aile ve çocuk sevindirildi.

Yapılan yardım organizasyonu ile 270 öğrenciye kişi başı 2 bin TL değerinde giyim kartı dağıtılarak çocukların bayram öncesi ihtiyaçlarını karşılamalarına destek olundu. Bunun yanı sıra yaklaşık 200 aileye de 2 bin TL tutarında gıda kartı verilerek Ramazan ayında sofralarına katkı sağlandı.

Şuhut Dosteli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Muharrem Yeğenoğlu ile Şuhut Vakfı Başkanı Mustafa Uysal öncülüğünde gerçekleştirilen yardım çalışmaları, ilçede büyük takdir topladı. - AFYONKARAHİSAR