Şuhut'ta Şehit Muammer Çanta İlkokulu'nda Hayır Çarşısı Düzenlendi - Son Dakika
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Şuhut'ta Şehit Muammer Çanta İlkokulu'nda Hayır Çarşısı Düzenlendi

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Ortapınar Şehit Muammer Çanta İlkokulu'nda öğrenci velileri tarafından düzenlenen hayır çarşısında yöresel ürünler, el işleri, yiyecek ve içecekler satışa sunuldu. Protokol üyeleri, sergilenen ürünleri inceleyerek emeği geçenlere teşekkür etti. Ortapınar Köyü Muhtarı İsmail Rahat ise etkinliğin birlik ve beraberlik açısından önemli olduğunu belirtti.

06.06.2024 11:20
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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Ortapınar Şehit Muammer Çanta İlkokulu'nda hayır çarşısı düzenlendi.

Düzenlenen hayır çarşısında öğrenci velileri evlerinde hazırladığı yöresel ürünler, el işleri, yiyecek ve içecekler satışa sundu. Protokol üyeleri el emeği göz nuru ürünleri yerinde inceleyerek emeği geçen herkese gönülden teşekkürlerini iletti.

Hayır çarşısının açılış kurdelesini kesen protokol üyeleri ve katılımcılar, kadınlar tarafından hazırlanan ürünlerin sergilendiği standı gezerek, ürünlerden satın aldılar.

Ortapınar Köyü Muhtarı İsmail Rahat etkinliğin ardından yaptığı açıklamada emeği geçenlere teşekkür ederek, bu tür etkinliklerin birlik ve beraberlik açısından önemli olduğunu vurguladı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Şuhut, Etkinlikler, Yerel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Şuhut'ta Şehit Muammer Çanta İlkokulu'nda Hayır Çarşısı Düzenlendi - Son Dakika
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