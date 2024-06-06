Şuhut'ta Şehit Muammer Çanta İlkokulu'nda Hayır Çarşısı Düzenlendi

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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Ortapınar Şehit Muammer Çanta İlkokulu'nda hayır çarşısı düzenlendi.

Düzenlenen hayır çarşısında öğrenci velileri evlerinde hazırladığı yöresel ürünler, el işleri, yiyecek ve içecekler satışa sundu. Protokol üyeleri el emeği göz nuru ürünleri yerinde inceleyerek emeği geçen herkese gönülden teşekkürlerini iletti.

Hayır çarşısının açılış kurdelesini kesen protokol üyeleri ve katılımcılar, kadınlar tarafından hazırlanan ürünlerin sergilendiği standı gezerek, ürünlerden satın aldılar.

Ortapınar Köyü Muhtarı İsmail Rahat etkinliğin ardından yaptığı açıklamada emeği geçenlere teşekkür ederek, bu tür etkinliklerin birlik ve beraberlik açısından önemli olduğunu vurguladı. - AFYONKARAHİSAR