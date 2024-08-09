Sulama Kanalı Kazasında Hayatını Kaybeden İrfan Bağrıaçık'ın Ailesi Eylem Yaptı - Son Dakika
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Sulama Kanalı Kazasında Hayatını Kaybeden İrfan Bağrıaçık'ın Ailesi Eylem Yaptı

Sulama Kanalı Kazasında Hayatını Kaybeden İrfan Bağrıaçık\'ın Ailesi Eylem Yaptı

Eskişehir'de sulama kanalına düşen çocuğu kurtardıktan sonra hayatını kaybeden İrfan Bağrıaçık'ın ailesi, kanalın üstünün kapatılmasını istemek için eylem yaptı.

09.08.2024 19:26
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Eskişehir'de sulama kanalına düşen çocuğu kurtardıktan sonra akıntıya kapılarak hayatını kaybeden İrfan Bağrıaçık'ın ailesi, olayın meydana geldiği yerde eylem yaparak, kanalın üstünün kapatılmasını istedi.

Yeşiltepe Mahallesi Kanallı Sokak'ta 7 Ağustos'ta meydana gelen olayda 9 yaşındaki İ.M.E. sulama kanalına düşmüş, İrfan Bağrıaçık (56) yardım etmek amacıyla suya atlayarak çocuğu kurtarmıştı. Çocuğu kurtardıktan sonra akıntıya kapılan Bağrıaçık, akıntıya kapılarak gözden kaybolmuştu. Yapılan 3 saatlik arama kurtarma çalışması sonucunda İrfan Bağrıaçık'ın cansız bedeni, suya girdiği yerden yaklaşık 500 metre ileride bulunmuştu. Dün sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verilen Bağrıaçık'ın ailesi, bugün olayın meydana geldiği alanda mahalle sakinleri ile birlikte eylem yaptı. Bağrıaçık'ın çocukları ve torunları eylemde gözyaşlarına hakim olamadı. Çok sayıda mahalle sakininin katıldığı eylemde, 'Kanal kapatılsın, ölenler son bulsun' sloganı atıldı.

Yapılan eylemde konuşan İrfan Bağrıaçık'ın 35 yıllık eşi Semra İplikçi, "Malasef 4'üncü kurtardığı çocukta can verdi. Her zaman İrfan Bağrıaçık gibi kahraman yok. Eşim dinlenmek için evde oturuyordu, çocuğun düştüğünü görüp canını feda etti. Karadeniz'de yüzen bir adamdı. Kimse bana başın sağolsun diye gelmedi. Çocuklarımı tutamıyorum" dedi.

Kanalın kapatılması için defalarca yetkililerle görüştüklerini söyleyen Yeşiltepe Mahallesi Muhtarı Meryem Kuş Açıkgöz ise, "Acınız acımızdır. 2013-2014 yılında göreve geldiğimde Enes diye bir çocuğumuzu kaybettim. Ben 2 ton çöpün altından aldım 10 yaşındaki çocuğu. O günden bugüne kadar verdiğim mücadelenin haddi hesabı yok. Her yıl basın açıklaması yapıyorum. İrfan Başrıaçık'ın olayından önce o sabah basında kanalla ilgili haber çıktı. Yeter, mevcut milletvekilleri ile görüştüm. Onlar borularını döşesin, asfaltını ben attıracağım" diye konuştu.

Öte yandan vatandaşlar, Devlet Su İşleri (DSİ) yetkililerinin aileye taziye için gelmediğini ve yıllardır kanalla ilgili çalışma yapılmadığını belirterek tepki gösterdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Sulama Kanalı Kazasında Hayatını Kaybeden İrfan Bağrıaçık'ın Ailesi Eylem Yaptı - Son Dakika
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