Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar Tebrikleri Kabul Ediyor

31 Mart Yerel Seçimlerinde Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı görevine seçilen Volkan Nallar, hızlı başladığı başkanlık görevinin gereklerini yerine getirirken bir yandan da tebrikleri kabul ediyor.
Göreve geldiği günden bu yana boş durmayan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, Ramazan Bayramı'nın ardından hızla çalışmalara başladı. Başkan Nallar, bir yandan da tebrik ziyaretlerini kabul ediyor. Tüm ziyaretçileri memnuniyetle kabul eden Nallar, nezaket ziyaretinde bulunan kurum temsilcileri ve şehrin önde gelen isimlerini Sahil Ek Hizmet Binası ve Tarihi Belediye Binası'nda ağırlıyor.
Kurum ve STK temsilcilerinden hayırlı olsun ziyaretleri
Belediye Başkanı Nallar, Sahil Ek Hizmet Binası'nda geçmiş dönem Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi ve Belediye Başkanvekili Münür Karaevli ve Göksel Karaevli'yi makamında misafir etti. Daha sonra Tekirdağ Barosu Başkanı Av. Egemen Gürcün ve Baro üyelerini ağırlayan Nallar, sırasıyla Süleymanpaşa Cem Evi Derneği Başkanı Bilal Yılmaz ve beraberindeki heyet ile Roman Dernekleri Federasyonu Genel Sekreteri Fehmi Faytoncu'nun hayırlı olsun temennilerini kabul etti. Ayrıca Tekirdağ Vali Koordinatörü Süleyman Karatepe de ziyarette bulunan isimler arasında yer aldı.
Başkan Nallar tarihi binada misafir etti
Tarihi Belediye Binası'nda gerçekleşen ziyaretlerde TREDAŞ Tekirdağ İl Müdürü Ümit Günay, Tekirdağ Yelken Kulübü Başkanı Eren Cicioğlu ve Yönetim Kurulu, Tekirdağ Van Gölü Çevre İller Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Naim Atsız ve Yönetim Kurulu, Tekirdağ İdman Yurdu Spor Kulübü Başkanı Fatih Esirgen ve Kulüp yöneticileri, CEY-PORT Yönetim Kurulu Başkanı Ali Avcı ile Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir Şerafettin Kurt ve meslektaşlarından oluşan heyet, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar'a tebriklerini ileterek yeni görevinde başarılar diledi.
Başkan Nallar, son olarak yeniden Çorlu Belediye Başkanlığı görevine seçilen Ahmet Sarıkurt, yeni dönem Belediye Meclisi Üyeleri ve CHP Çorlu İlçe Yönetimi'ni misafir etti. Tarihi Belediye Binası'nda gerçekleşen nezaket ziyaretinde, Başkan Sarıkurt ve beraberindeki heyet, Belediye Başkanı Nallar'a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak başarılar dileklerini iletti.
"Şimdi çok çalışma zamanı"
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar ziyaretlerle ilgili yaptığı açıklamada, tebriklerini iletmek üzere ziyarette bulunan değerli isimlere tek tek teşekkür ederek Süleymanpaşa'yı şehrin tüm kesimleri ile iş birliği içinde yöneteceklerini ifade etti. Nallar, "31 Mart günü halkımızın teveccühü ve büyük desteği ile Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı görevine seçilmiş olmanın gururu ve mutluluğunu yaşıyorum. Biz de Belediye Meclis Üyelerimiz ve çalışma arkadaşlarımla birlikte bu teveccüh ve desteğe layık olabilmek için mesai mefhumu gözetmeden çalışarak şehrimizi bulunduğu noktadan çok daha ileriye taşımak için gayret edeceğiz. Seçimin ardından yoğun bir Ramazan ve bayram mesaisi geçirdik, belediyemizin birimlerinde yerinde incelemelerde bulunarak tespitler yaptık. Bayramın ardından da çalışmalarımıza hızla başladık. Bu hızı kesmeden beş yıl boyunca şehrimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu süreçte şehrimizin çok değerli kurumlarının temsilcileri ve önde gelen ağabeylerimiz, arkadaşlarımız, kardeşlerimiz tebrik ve hayırlı olsun ziyaretlerinde bulundular. Her birine değerli hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyorum. Şimdi çok çalışma zamanı" dedi. - TEKİRDAĞ
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